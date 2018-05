Info-Offensive auf mehreren Kanälen

Rastatt/Rheinmünster - Lange herbeigesehnt, wird es nun Wirklichkeit: Das erstmals im Sommer 2015 angekündigte digitale Informationssystem in Sachen Fährverkehr über den Rhein in der Region ist in der Umsetzungsphase. An den Ufern Seltz/Plittersdorf, Drusenheim/Greffern und Rhinau/Kappel kündigen Projektschilder das Vorhaben an. Ende Oktober soll das grenzübergreifende Leitsystem in Betrieb gehen.

Getragen wird das Projekt vom französischen Departement Bas-Rhin, das für die drei Fähren Saletio, Drusus und Rhénanus zuständig ist, im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg; die Finanzierung steht denn auch auf grenzüberschreitenden Füßen. Immerhin werden dafür 540820 Euro in die Hand genommen. Die EU übernimmt über den Interreg-Fonds 233275 Euro, das Departement Bas-Rhin 198639 Euro, der Landkreis Rastatt 56300 Euro, der Ortenaukreis 37572 Euro, die Stadt Rastatt 10000 Euro und die Gemeinde Rheinmünster 5000 Euro, wie das Departement mitteilt.

Dafür sollen die Nutzer der Fähren auf beiden Rheinseiten auch umfassend und in Echtzeit informiert werden. Wechselverkehrszeichen, Markierungsschilder, Kameras zur Anzeige der Warteschlangen sowie mobile Apps und Videoanwendungen sind vorgesehen. Das System gibt den Verkehrsteilnehmern vor ihrer Ankunft bei der Fähre Informationen über die aktuelle Verkehrslage auf der jeweils anderen Rheinseite - und vor allem ist künftig auf Anzeigen in den Ortschaften rechtzeitig abzulesen, wenn die Fähre außer Betrieb ist, um unnötige Wege dorthin zu vermeiden.

Das hatte gerade bei Radfahrern oder Spaziergängern in Plittersdorf immer wieder für Ärger gesorgt, so dass die Stadt Rastatt bei der Kreuzung an der Grundschule ein provisorisches, per Hand zu bedienendes Infoschild installierte, was aber vom behördlichen Informationsfluss abhängig ist. Dort bei der Schule soll nun auch das neue, digitale Verkehrszeichen installiert werden. In Rheinmünster-Greffern ist die entsprechende Anlage an der Kreuzung L85/ehemalige B36 vorgesehen.

Das System wird von der Verkehrszentrale des Departements Bas-Rhin über ein digitales Funknetz gesteuert, wofür die Installation von zwei zwölf Meter hohen Masten in Kappel und Rheinmünster erforderlich ist. Damit soll gewährleistet werden, dass die Info in Echtzeit auf den verschiedenen Informationskanälen (Internet, App) läuft. Die Nachrichten und die Bilder von der Warteschlange der Fahrzeuge können auch im Internet unter www.inforoute67.fr sowie vm.badenwuerttemberg.de/ service/verkehrsinformationen/ oder vmz.karlsruhe.de/ index.html eingesehen werden.

Ohnehin war bislang bereits auf www.inforoute67.fr oder telefonisch unter (0033) 388766768 abrufbar, ob die Fähren in Betrieb sind, viele nutzten dies indes nicht oder wussten nichts davon. Neu installiert worden ist inzwischen auch ein neuer Alarm-Service, für den man sich unter www.bas-rhin.fr/transports/ bacs-rhenans registrieren kann. Dann wird man im Falle eines Falles per SMS beziehungsweise E-Mail in Echtzeit über Störungen im Fährbetrieb informiert.

Wie bedeutend der für die Nutzer kostenlose Fährdienst über den Rhein ist - sowohl für tägliche Pendelfahrten als auch für den Fremdenverkehr - zeigen die Nutzerzahlen: Im vergangenen Jahr hat das Departement Bas-Rhin 2,7 Millionen Passagiere an den genannten drei Übergängen gezählt. Den Löwenanteil davon stellen die Motorfähren Rhinau-Kappel mit knapp 1,73 Millionen und Drusenheim-Greffern (Drusus) mit rund 548000 Passagieren. Über die Saletio, die Seilfähre zwischen Seltz und Plittersdorf, setzten 226110 Menschen über. Mit 29539 stellt sie indes die meisten Fußgänger unter den Grenzgängern.

Jedes Jahr werden knapp eine Million Euro€ in die Instandhaltung und den Betrieb dieser Fähren investiert, 30 Angestellte des Departements sind dort beschäftigt. Die jährlichen Gesamtkosten von drei Millionen Euro werden €vom Departement Bas-Rhin getragen.