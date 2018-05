Wettbüro, Friseur und Whisky-Lounge geplant

Durmersheim - Wettbüro oder Spielhalle? Im Bahnhof in Durmersheim soll es beides geben, kombiniert in einem Geschäft. Diese Erkenntnis war am Mittwoch im Gemeinderat zu gewinnen, als der Bauantrag für die Reaktivierung des Gebäudes behandelt wurde. In den bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Beratungsunterlagen war ein "Wettbüro" angegeben (wir berichteten). In der Sitzung erläuterte Ortsbaumeister Hans-Martin Braun die Planung. Sie sehe vor, dass in der Räumlichkeit auch vier Spielautomaten installiert werden.

Bürgermeister Andreas Augustin erklärte juristische Feinheiten: Das Etablissement werde "Wettbüro" genannt, gelte mit vier Automaten baurechtlich aber als "Vergnügungsstätte". Bis zu drei Geräten würde es als normaler Gaststättenbetrieb durchgehen. Die Wett- und Spielhalle bildet mit etwas mehr als 70 Quadratmetern das größte von drei Geschäften, die im Erdgeschoss vorgesehen sind. Angegliedert ist eine "Zigarren- und Whisky-Lounge" mit 26 Quadratmetern. Baulich getrennt will sich im nördlichen Teil des Gebäudes auf 25 Quadratmetern ein Friseursalon niederlassen, daran angeschlossen ein "Barbier-Studio" mit 17 Quadratmetern. In den Obergeschossen wollen sich die Investoren, die den Bahnhof übernehmen, eigene Büros zulegen. Der Dachstock werde "komplett erneuert", erklärte Braun, und mit dem Einbau von Gauben nutzbar gemacht. Eigentümerin des Bahnhofs ist bislang noch die Gemeinde. Mit der Spielhallen-Lösung sei er "nicht glücklich", ließ Augustin Abneigung gegen die Investorenidee erkennen. Mit der Bemerkung, er sei "genug Demokrat, es mitzutragen" deutete er an, dass seine Ablehnung in einer nichtöffentlichen Vorberatung im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden habe.

"Glücklich sind wir alle nicht", zuckte Werner Hermann (SPD) mit den Schultern. "In der Not" sei einem "der Spatz in der Hand lieber", war Hermann zufrieden, endlich einen Investor gefunden zu haben. Wolfgang Klett (CDU) hoffte, dass die Spielhalle um 22 Uhr schließe. Natürlich hätte man "gerne etwas anderes gehabt".

Man solle nicht alles schlechtreden, die Sache müsse sich für den Investor rechnen. "Baulich" sei die Planung "ansprechend". Der Bahnhof werde schön hergerichtet, stimmte Thomas Dunz (CDU) zu, "die Kröte" mit dem Wettbüro könne man "schlucken". Für die FWG bekundete Frank Möhrle ebenfalls: "Richtig glücklich sind wir nicht", aber froh, dass ein Investor das "unschöne Gebäude" aufpeppen wolle. Man solle aber darauf hinwirken, auf der Bahnseite keine Werbung anzubringen, sie wäre für Reisende kein schöner Anblick. Rolf Enderle (BuG) hob hervor, dass die Gemeinde als Eigentümerin noch alles in der Hand habe. Im Bebauungsplan für den Bahnhofsbereich habe man Vergnügungsstätten aus guten Gründen nicht zugelassen.

Der Bebauungsplan jedoch ist ein Kapitel für sich. Er liegt nach wie vor unerledigt in den Schubladen der Firma Weisenburger, wie Augustin einräumte. Er befindet sich seit vier Jahren "im Stand der Planreife", wie es in den Unterlagen hieß, wurde aber nicht rechtskräftig abgeschlossen. Weil er schon lange ruht, gilt er für das Landratsamt nicht als maßgebend.

Das Wettbüro wird daher nach dem Kriterium des Umgebungscharakters als genehmigungsfähig beurteilt. Die Gemeindeverwaltung will für das Spielhallen-Wettbüro im unfertigen Bebauungsplan sowieso eine Ausnahmeerlaubnis verankern. Zum Bauantrag wurde mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme von Enderle und einer Enthaltung von Christa Schulz (BuG) das Einvernehmen erteilt.

Nicht zur Sprache kamen neun Parkplätze, die den Bahnhofsgeschäften auf der Nordseite des Gebäudes zugewiesen werden sollen, wo zudem eine Doppelgarage Platz finden soll. Mit keinem Wort wurde dargelegt, wie sich dies auf die öffentlichen Stellplätze und den Zugang zu den Bahnsteigen auswirkt.