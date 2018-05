Wie Zigarrenboxen zu schmucken Gitarren werden

Rastatt - Es ist gut vier Jahre her, dass der Rastatter Joachim "Joe" Weiler im Internet surfte und auf etwas stieß, das er bisher nicht kannte und das gleichzeitig sein Interesse weckte. Denn als Musiker hat er schon viele Instrumente gesehen und ausprobiert. Dass Musiker auch auf Zigarrenkisten musizieren, die sie zu einer Art Gitarre umgebaut haben, war ihm jedoch neu.

"Ich war sofort Feuer und Flamme von dieser Idee und habe mich gefragt, wie das genau funktioniert", erinnert sich Weiler. Er stieß auf viele interessante Geschichten. Denn die Cigar Box Guitar gab es bereits um 1840 in den Südstaaten der USA, als Zigarren nicht mehr in Fässern, sondern in Kisten transportiert wurden. Die Tabakpflücker nutzten die leeren und ausrangierten Kisten als Resonanzkörper, befestigten daran einen Besenstil und einen Draht - und schon war die erste Cigar Box Guitar der Welt fertig.

"Vor rund 20 Jahren erlebte die Cigar Box Guitar eine kleine Renaissance und ist seitdem vor allem in den USA sehr beliebt. Auf Festivals sind Musiker wie Justin Johnson mittlerweile echte Stars", erzählt Weiler und berichtet, wie er zu seiner ersten Zigarrenkistengitarre kam. "Bei einem Rastatter Tabakhaus habe ich nicht mehr benötigte Zigarrenkisten geholt und dann einfach mal losgelegt", schmunzelt der ehemalige Werbetechniker, dem sein handwerkliches Geschick zugute kam. Heute baut er in seiner Werkstatt in Haueneberstein zahlreiche Exemplare. "Jede Cigar Box Guitar ist ein neues Kunstwerk", freut sich Weiler. So gibt es Instrumente mit nur einer Saite, aber auch Exemplare mit drei oder sechs Saiten. Durch die offene Stimmung lassen sich die dreisaitigen Cigar Box Guitars auch ohne Anschläge und Bünde spielen. "Diese ursprünglichste Version nennt sich Flaschenhals, da früher mit einem Flaschenhals gespielt wurde", berichtet er und fügt hinzu, dass auch Stars wie Paul McCartney oder Jonny Depp bereits auf Zigarrenboxengitarren musiziert haben.

Alle seine Instrumente sind Unikate, versichert Weiler. Als Grundlage dient jeweils eine Zigarrenkiste: "Es kommt immer darauf an, welche Größen ich gerade bekommen kann. Darauf baue ich dann eine Cigar Box Guitar auf", berichtet der 57-Jährige. Verbaut wird dann, was gerade greifbar ist. So dient auch schon einmal ein Aschenbecher als Schalllochverkleidung oder Türgriffe werden zu Saitenhaltern umfunktioniert. Einen Hundefressnapf hat Weiler ebenso schon in eine Gitarre eingebaut wie Flaschenöffner, Kleiderhaken oder Spielewürfel. So werden aus einfachen Zigarrenkisten nicht nur spielbare Instrumente, sondern wahre Kunstwerke, die allesamt in Handarbeit entstehen.

Rund 50 Instrumente hat Joachim Weiler bisher gebaut. Die Ideen gehen ihm aber noch lange nicht aus. Sein neuestes Projekt nennt er "Stomp Box". Aus einer Zigarrenkiste wird dann eine Bass Drum. "Zigarrenboxen sind einfach sehr vielfältig einsetzbar. Das macht es für mich so interessant, mit diesem Werkstoff zu arbeiten", sagt der Rastatter.

Sein Vorteil: Als Musiker kann er die verschiedenen Instrumente gleich selbst ausprobieren. Als Neunjähriger startete er mit der Trompete. Wenig später kam die Heimorgel dazu, und mit 13 Jahren gründete er dann seine erste Band. Ganz klar, dass er wenig später autodidaktisch auch noch das Gitarrenspiel lernte. Seit dem Jahr 2000 spielt er mit seiner Band "Circle of Hands" auf und war unter anderem schon als Vorgruppe von Uriah Heep engagiert. Wenn nicht gerade geprobt wird, dann baut Weiler in seiner Werkstatt an neuen Cigar Box Guitars.

"Die besten Ideen für neue Modelle kommen mir oft bei einem Besuch im Baumarkt oder im Alltag. Denn Gebrauchsgegenstände sieht man als Bastler mit ganz anderen Augen", schmunzelt er, nimmt sich den Akkubohrer und baut schon an der nächsten Gitarre weiter.