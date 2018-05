Zukunft von Juwelier-Geschäft nach Brand ungewiss

"Zum Glück sind die Kundenaufträge alle heil geblieben", meint die Goldschmiedin. "Die waren nämlich alle im Tresor." Kurz nach Feierabend brach der Brand im Schaufenster des Ladens, der seit 1993 in der Hauptstraße ansässig ist, aus. Ein Halogenstrahler war wohl die Ursache, von oben nach unten bahnten sich die Flammen ihren Weg durchs Schaufenster. Zum Glück sei die Feuerwehr schnell vor Ort gewesen, sagt Gries. Das Ausmaß ist dennoch verheerend. Der gesamte Laden ist verrußt. Da die Rettungskräfte für Durchlüftung sorgen mussten, wurde eine Fensterscheibe in der Werkstatt eingeschlagen: "Ich war an dem Tag gerade dabei, meine Altgoldbestände zu sortieren. Das war dann alles mit Glasscherben durchsetzt." Der Schmuck im Schaufenster sei komplett unbrauchbar: "Ich hatte Perlen dekoriert, die konnte man kaum mehr erkennen. Die Gläser der Uhren - alles zersprungen." Ob die Waren, die in der Auslage im Laden lagen, noch zu verwenden sind, muss sich noch zeigen. "Da habe ich noch gar keinen Überblick."

Vorrang für Bernadette Gries haben ihre Kunden. Zu denen hat sie ein sehr enges Verhältnis: "Viele kommen seit Jahrzehnten zu uns, wir wissen viel voneinander. Deshalb kann ich meine Kunden auch nicht im Stich lassen", sagt sie, während sie gerade ein Tütchen mit einer reparierten Uhr heraus kramt - die Kundin will es nachher abholen. Viele Durmersheimer bleiben stehen, nehmen Anteil und fragen die 64-Jährige nach ihrem Befinden. "Machen Sie weiter, Frau Gries?", will eine Passantin wissen. Die Goldschmiedin zuckt mit den Schultern. "Ich weiß es noch nicht. Eigentlich wollte ich noch drei bis fünf Jahre weiter machen. Aber jetzt? Ob ich den Mut habe, noch einmal ganz von vorne anzufangen? Keine Ahnung", so Gries, die nicht nur Inhaberin, sondern auch Besitzerin der Immobilie ist.

Etwa ein halbes Jahr werde es dauern, bis der Laden wieder nutzbar ist, hätten die Sachverständigen der Versicherung geschätzt. Diese werde voraussichtlich den Schaden in Höhe von 250000 Euro bezahlen. "Ich hoffe nur, an uns bleibt nicht allzu viel hängen." Ob sie das Geschäft weiter betreibe oder aufhöre, werde sich in den kommenden Monaten entscheiden. "Meine Kinder sagen, ich soll aufhören. Aber meine Kunden liegen mir einfach am Herzen. Ich mache das hier so gerne."

Die Suche nach einer Übergangslösung war bislang nicht erfolgreich: Das Ladengeschäft direkt nebenan stehe zwar leer, aber auch dort sei der Rauch hinein gezogen und es müsse renoviert werden. Spontane Hilfe kam von der Gemeindeverwaltung. Der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin habe sich unmittelbar nach dem Brand gemeldet und Unterstützung angeboten: Seit Mittwoch steht im Hinterhof des Ladengeschäfts eine der Holzhütten, die eigentlich beim Durmersheimer Weihnachtsmarkt aufgebaut werden. Ab Montag wollen Bernadette Gries und ihre Mitarbeiterinnen dort den gewohnten Service anbieten: Also Uhren reparieren, Batterien auswechseln sowie die Aufträge, die noch in Bearbeitung sind (ihre kleine Werkstatt hat sie sich nun zu Hause aufgebaut) fertigstellen. Der Betrieb geht also erst einmal weiter, wenn auch in eingeschränkter Form. "In gewisser Weise hatten wir Glück im Unglück: Es ist Sommer, wir können nach draußen ausweichen. Immerhin."