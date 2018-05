Musikalisches Kopfkino ohne trennende Grenzen

Kuppenheim - So leicht lassen sich die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Stadtkapelle Kuppenheim nicht in eine Schublade stecken. Das zeigt sich in der Breite ihres Repertoires, das sowohl klassische Werke beinhaltet, aber auch vor Filmmelodien, Jazz, Rock und Pop nicht zurückschreckt. Während das Ensemble vor einem Jahr seinem Programm das Attribut "Königlich" voranstellte, hatten die Musiker am Samstag für ihr Frühjahrskonzert den Titel "Ost und West" gewählt.

Dabei steht er nicht für Himmelsrichtungen, sondern: "Wir wollen Sie in zwei Welten entführen, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten", kündigte die Vereinsvorsitzende Philine Rady an. Die Zuhörer erwartete in der wohl ausverkauften Sporthalle am Cuppamare ein Hörerlebnis, das mit musikalischem Kopfkino quer durch die Genres und ohne trennende Grenzen einherging. Dank der Stadtkapelle, die in rund 100 Minuten ihren musikalischen Anteil daran voll und ganz erfüllte. Schon der ruhige und hymnische Eingangstitel "Jupiter Hymn" aus Gustav Holsts siebenteiligen Werk "Die Planeten" zeigte klar auf, was die Kapelle zu leisten vermag. Dabei klang jeder Satz, entsprechend der Planeten unseres Sonnensystems, anders: Melodische Teile mündeten in strahlenden warmen Klangschüben mit Anklängen auch martialischer Sequenzen.

Mit der von David Marshall arrangierten "Dixieland Parade" wieder ganz auf unserer Erde verwurzelt, bewährten sich die jugendlichen Musiker in einer besonderen Stilrichtung des Jazz, die sich durch pralle Lebensfreude auszeichnet. Bevor sich die Jugendkapelle für den reichlich gespendeten Applaus bedanken konnte, erwies sich ihr "Somebody that I used to know" (Luis Bonfa) als Ohrwurm. Danach war mit Jan van der Roosts "Slavia" für das Ensemble der Stadtkapelle die Zeit des Musizierens gekommen. Die Musiker begannen ihre Reise in die slawisch-russischen Musiktraditionen mit einer Rhapsodie, deren Höhepunkt in einer Klarinetten-Solokadenz lag. Noch das wunderbar melodische Finale im Nachklang, widmeten sich die Musiker Peter Tschaikowskis Ballett "Dornröschen".

Während sich hierbei die Paare im Walzertakt wiegten, bildeten in Vittorio Montis "Czardas" die traditionellen, sich steigernden Tanzformen einen wunderbaren Kontrast, nicht zuletzt durch Markus Bechmann, Edgar Kistner, Simone Schlett und Wolfgang Schuster und ihre anspruchsvollen solistischen Klarinetten-Vorträge.

Vielfarbig tänzerisch schloss sich "Dance from the East" (Thomas Doss) an, mit dem Erfolg, dass sich sowohl Tempo, Dynamik und sogar der Puls in diesem feurigen Tanz erheblich steigerten. Es folgte die "New York Overture": Den musikalischen Eindrücken dieser Metropole konnten sich weder der Komponist Kees Vlak noch bis zu den letzten Schluss-Akkorden das Publikum entziehen.

Mal verhalten, mal rockig, mal gefühlvoll oder auch nachdenklich gestalteten die Musiker Jacob de Haans nachfolgenden Titel "Oregon". So unterschiedlich wie das Land, erlebte das Publikum während einer empfundenen Eisenbahnfahrt ruhige, innige Momente, die vor allem vom Klarinetten-, Horn- und Tenorhornsatz gestaltet wurden, um gleich darauf von energiegeladenen Passagen, von Trompeten, Posaunen und dem Schlagwerk dominiert, abgelöst zu werden.

Fast honigweich war Leonard Bernsteins "West Side Story". Am Samstag waren es vor allem die Liebesmelodien "Maria", "Tonight", "One Hand, One Heart", "Cool" und "Somewhere", die in diesem Medley interpretiert wurden.

Dem nachfolgenden "St. Louis Blues" gab William Christopher Handy eine Tango-Einleitung, die dann aber schnell in den Blues wechselte. Dabei verband er viele kontrastreiche Elemente, die bis hin zum Ragtime-Stil reichten und sogar als Popsong Erfolge feierte und dessen Sog sich auch am Samstag kaum jemand entziehen konnte. Und das dank der brillant konzertierenden Musiker und ihrer musikalischen Leiter Fabian Lorenz (Jugendkapelle) und Monika Gutmann (Stadtkapelle).

Keinesfalls zu vergessen auch ein Lob für die Moderatorin Tanja Langguth. Ihre Informationen zu Hintergründen von Werken und ihren Erschaffern bereicherten und erleichterten die Navigation durch mehrere Kontinente und hätten eigentlich für einen guten Abschluss gesorgt. Wenn nicht der langanhaltende Beifall, der allen Beteiligten galt, nicht nach einer Zugabe verlangt hätte. Die Musiker ließen sich von dieser unmissverständlichen Willensbekundung überzeugen, so viel sei zum Schluss bemerkt.