Junge Nachwuchstänzer messen sich Von Stephan Friedrich Rastatt - Ganz im Zeichen von Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive und Co stand am Samstag der Theatersaal der Rastatter Reithalle. Der 1. Tanzsportclub (TSC) Rastatt hatte nach einer etwas längeren Pause wieder ein Turnier für Kinder, Jugendliche, Senioren und Erwachsene in den Lateintänzen ausgerichtet. "Die Tanzpaare kommen aus ganz Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und aus Bayern", freut sich der Vorsitzende des 1. Tanzsportclubs Rastatt, Ralf Müller, und ebenfalls über die große Bereitschaft der Mitglieder, das Turnier zu organisieren. "Die Initiative kam von den Mitgliedern", berichtet er am Rande des Turniers, bei dessen Auftakt Kinderpaare im Alter zwischen acht und zwölf Jahren im Mittelpunkt standen. Gleb Tkachenko und Alisa Weber vom gastgebenden TSC Rastatt gewannen das Turnier vor ihren Vereinskameraden Tom Müller und Lea Serban. "Das Ergebnis zeigt, dass wir mit unserer Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg sind", freut sich Müller. Ziel sei es, junge Paare gezielt aufzubauen und ihnen die richtige Tanztechnik zu vermitteln. Die Kinder trainieren mindestens zweimal pro Woche. Vor dem heimischen Turnier waren sie sogar fast täglich zum Training zusammen. Bei den Junioren bis 15 Jahre sicherten sich Marcus Demir und Deborah Tripi von der Tanzsportgemeinschaft Bietigheim den ersten Platz und freuten sich über den Aufstieg in die Starterklasse C. Platz zwei ging an Amadée und Sophia Köhler vom TSC Rot-Gold Sinsheim, während sich Marian Yanakiev gemeinsam mit Christina Miller den Sieg in der Juniorenklasse C sicherte. Turniere der Leistungsklasse D bis B wurden auch bei der Jugend bis 18 Jahre angeboten. In der Starterklasse C erreichten Denis Kelo und Anastasia Illig vom TSC Rastatt hinter Artemiy Tishchenko und Amaliia Nesterovska vom ATSV Saarbrücken einen hervorragenden zweiten Platz. "Für unser junges Paar ist das ein tolles Ergebnis", freut sich Müller und berichtet, dass die fünf Wertungsrichter bei allen Turnieren auf insgesamt vier Kriterien achten. So wird neben der Musikalität, also der Tatsache, wie gut sich die Paare im Takt bewegen, auch die Technik der einzelnen Bewegungsabläufe bewertet. Die Paarharmonie und die Zusammenstellung der individuellen Choreografie fließen ebenfalls in die Wertung ein. "In den unteren Klassen sind die verschiedenen Figuren pro Tanz vorgegeben. Die Paare stellen dann eine individuelle Reihenfolge für ihren jeweiligen Auftritt zusammen", erläutert Müller. Bei der B-Klasse gibt es keine Begrenzungen der verschiedenen Figuren. Wichtig für ein gutes Ergebnis sei es dann, wie charakteristisch die Figuren zum jeweiligen Tanz passen. Bei den Senioren D war die Zusammenstellung Christoph Sommerfeld und Marion Guist besonders gut gelungen. Sie belegten vor Michael Klotter und Beate Feurer den ersten Platz. Im Hauptwettbewerb belegten Michael Sutter und seine Partnerin Vanessa Dietrich (TSC Rastatt) einen den dritten Platz. Am frühen Abend sicherten sich Leon Müller und Adelina Hellmann vom Tanzclub Freiburg vor Daniel Deines und Valentina Predic vom 1. TC Ludwigsburg den Sieg. Mit dem Verlauf des Turniers zeigte sich Müller am Abend sehr zufrieden. Eine Neuauflage soll es auf jeden Fall geben. Auch, weil viele auswärtige Paare die Atmosphäre in der Reithalle lobten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben