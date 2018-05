Rastatter auf Schatzsuche

Rastatt - Den Sonntag bei Nieselwetter zu Hause auf der Couch verbringen oder gut beschirmt auf Schatzsuche gehen? Vor dieser Entscheidung standen am Wochenende Menschen in mehreren europäischen Ländern, auch in Rastatt. Zum 41. Mal öffneten Museen anlässlich des Internationalen Museumstags ihre Pforten, um Besuchern eintrittsgeldfrei ihre Schätze zu zeigen.

In der Barockstadt waren die Historische Bibliothek, die städtische Fruchthalle, das Riedmuseum in Ottersdorf und eine Dauerausstellung im Stadtmuseum vertreten. Eventuell klang das Motto "Netzwerk Museum - neue Wege, neue Besucher" etwas zu sperrig - mit der Auswirkung, dass nicht alle Angebote so wie gewünscht genutzt wurden. "Vielleicht lag es am unsicheren Wetter", mutmaßte Heike Endermann von der Historischen Bibliothek.

Und doch nahmen nicht wenige Besucher die Chance eines Rundgangs wahr, liegen doch Fruchthalle, Stadtmuseum und das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium nahe beieinander. Im ehemaligen Refektorium der Schule bekam der Ausdruck "Etwas nur mir Samthandschuhen anfassen können" seine wahre Bedeutung, auch wenn die Handschuhe, die Bibliothekarin Endermann trug, anderer textiler Art waren. Zunächst war es das Flair, mit dem das Gebäude seine Besucher umgab. In original erhaltenen Regalen aus Eichenholz werden mehr als 80000 kostbare Bände aufbewahrt. Darunter befinden sich 40 mittelalterliche und neuzeitliche Handschriften, mehr als 160 Inkunabeln aus der Anfangszeit des Buchdrucks aus Straßburg und Venedig, zahlreiche Schenkungen, und auch zwei Korane bereichern den Bestand, ebenso wie Schülerlisten aus vergangenen Jahrhunderten mit Leistungsbewertungen. Das älteste handgeschriebene Bibelfragment stammt aus dem zehnten Jahrhundert, die Entstehungszeit der jüngsten Bücher, in Hoch-, Tief- oder Offsetdruck vervielfältigt, liegt nur etwa 70 Jahre zurück.

Dementsprechend breitgefächert waren die Höhe der Auflagen, die Inhalte, die von Wörterbüchern, Chroniken, naturwissenschaftlichen, astronomischen und theologischen Themen reichten, die Wahl des Untergrunds (Papier oder Pergament), die künstlerische Gestaltung von Titeln und Buchummantelungen aus Holz, mit Metallbeschlägen oder mit Leder bezogen.

Auf zwei Unikate ist die Bibliothek besonders stolz, ebenso wie auf Original-Illustrationen mit Kupferstichen und Holzschnitten von Lucas Cranach und Hans Holbein: die Texte handkoloriert, mit Rotdruckteilen und mehrfarbigen Initialen zur Deutlichmachung von Textbeginnen versehen. Schätze eben.

Schätze anderer Art waren im Stadtmuseum zu entdecken und zu bewundern. Neben den Kostbarkeiten, mit denen sich Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und Markgräfin Sibylla Augusta umgaben, spielten die Stadtgeschichte, die Revolution des Bürgertums 1848/49 und selbstverständlich die beiden Weltkriege die bedeutendste Rolle.

Bei der Auswahl aus Kunstschätzen, die in den zurückliegenden 25 Jahren in der Rastatter Fruchthalle präsentiert wurden, zwangen die großformatigen, farbintensiven Darstellungen und plastischen Interpretationen unterschiedlichster Themenbereiche zum ehrfurchtsvollen, gedankenvollen Zurücktreten. Wesentlich genauer zu betrachten und mitunter auch zum Lächeln verführend die Exponate im Obergeschoss der Fruchthalle. Besonders die kleinformatige "Phantastik aus der Box" - vielfältige und ganz individuelle Kombinationen aus Malerei, Plastik und Fotos internationaler Künstler - fesselten die Betrachter.

Schatzsuche auch in Ottersdorf: Besonders die Kinder waren es, die den Beginn der Führung durch das Riedmuseum kaum erwarten konnten. Sie waren diejenigen Besucher, die beim Stöbern im Fachwerkhaus am Kirchplatz, 1753 gebaut und nach baulichen Veränderungen noch bis vor 25 Jahren bewohnt, auch die steilsten Stufen bis hinauf unters Dach nahmen, in die niedrigsten Keller hinabsteigen wollten und die Bequemlichkeit der Strohschuhe und Holzpantinen ausprobieren wollten.

Egge oder Pflug, wo waren die Tiere untergebracht, wie funktioniert eine Ölmühle, wann hatten die Hausbewohner eigentlich Zeit zum Ausruhen und wie wohnten sie, waren die Fragen, an die Eric Schütt die Kinder heranführte. Sie folgten aufmerksam den Erklärungen des Museumspädagogen. Zugleich überraschten sie ihn mit ihrer Neugierde und manche von ihnen mit ihrem Wissen und ihrer kindgemäßen Logik, die Schütt auf wunderbare Weise freilegen konnte.