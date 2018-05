Profi gibt Tipps für perfekte "Schlecksel"

Enderle war erstaunt, dass trotz der eher ungemütlichen Witterung viele Interessierte den Weg zu seinem landwirtschaftlichen Betrieb fanden. Es herrschte den ganzen Tag über ein reges Kommen und Gehen. Die Erdbeer- und Spargelernte ging natürlich ihren gewohnten Gang. Regen hin oder her, ob Sonn- oder Feiertag, was reif ist, muss heimgeholt werden. So wuchsen neben den Tischen mit Spargel-Kostproben und dem Marmeladenstand stapelweise Stiegen mit frisch gepflückten Erdbeeren langsam in die Höhe.

Familie Enderle bewirtschaftet rund 190 Hektar Fläche, den größten Teil mit Getreide. Nur etwa zehn Prozent seien mit Erdbeeren und Spargel belegt, erklärte der Diplom-Agraringenieur. Das feine Stangengemüse werde nur direkt über eigene Verkaufsstellen und den Hofladen vertrieben. Von den kleinen roten Früchtchen gehen beträchtliche Mengen auch über den Mittelbadischen Obstmarkt Oberkirch in die Vermarktung.

Momentan, so war zu erfuhren, ist die Sorte "Lambada" der Verkaufsschlager. Wann es denn die leckere alte Sorte "Mieze Schindler" gebe, wurde der Herr der Beeren gefragt. "In einer Woche", lautete die Antwort. Liebling bei der "Gläsernen Produktion" aber war "Malwina", die sich durch ihr Aroma auszeichne und dadurch, dass sie "ganz durchgefärbt", deutlich dunkler als andere Artgenossinnen sei.

Diese Eigenschaften machen "Malwina" zur idealen Basis für "Schlecksel", wie alte Durmersheimer zur Marmelade sagen. Leider ist die delikate Spezialität eine Spätzünderin, Enderle rechnet in etwa zwei Wochen mit der ersten Ernte. Dass sie am Sonntag dennoch umschwärmt wurde, war der Tiefkühltruhe zu verdanken. Eigens für die "Gläserne Produktion" hatte Enderle vergangenes Jahr einige Portionen eingefroren. Am Sonntag wurden sie zu Marmelade verkocht.

Kinder scharten sich in freudiger Erwartung um den Kupferkessel. Große Feinschmecker machte der Früchtekoch mit raffinierten Tricks neugierig. Er lüftete, obwohl man im Hofladen alles fertig kaufen kann, bereitwillig alle Herstellungsgeheimnisse. Zum Beispiel empfahl er, die Masse statt mit Gelierzucker mit Apfelpektin zu binden. Umgehend wurde das Granulat grammweise geordert. Ein anderer Tipp: Ein bisschen Öl in die simmernde Marmelade geben, das verhindert übermäßige Schaumbildung.

Sogar einen Preis hat Enderle schon gewonnen und zwar mit der Exotenmischung "Erdbeer/Espresso". Man hänge während des Kochens einen Teebeutel mit Kaffeebohnen in den Topf. Danach entferne man ihn, das Aroma bleibe. Man müsse aber das richtige Maß finden, damit der Kaffeegeschmack nicht dominiert. Beim Marmeladerühren unterhielt der Gastgeber mit Wissenswertem über seinen Betrieb und mit Pflanzenkunde. Die rumänischen Erntehelfer, so lernte man, nennen die Erdbeere in ihrer Muttersprache "Kopfbeere", der Form wegen. Für sie gehören Regenjacken zur Arbeitskleidung, denn die roten Köpfchen gehören bei Wind und Wetter ins Körbchen.