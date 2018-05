Zahl der Straftaten in Rastatt sinkt

Rastatt - Ein Rückgang der registrierten Straftaten insgesamt, die niedrigsten Werte seit 15 Jahren bei Straßen- und Diebstahlskriminalität sowie Raubdelikten, so wenige Wohnungseinbrüche wie seit 2006 nicht, weniger schwere Gewaltkriminalität als im Vorjahr: Diese Schlaglichter prägten die Vorstellung der Kriminalstatistik 2017 für Rastatt. Zugleich konnte die Polizei zwei Drittel (66,5 Prozent) der Straftaten aufklären, die höchste Quote seit 15 Jahren. Ein Fazit des Revierleiters Heiko Baumgärtner: "Rastatt ist eine vergleichsweise sichere Stadt."

Die Kriminalitätsbelastung der Barockstadt war zwar - wie stets - höher als in Gaggenau oder Bühl, aber geringer als in Baden-Baden oder gar Kehl oder Offenburg.

Die subjektive Wahrnehmung vieler Rastatter - das wurde in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich - ist indes eine völlig andere. Dies könnte daran liegen, dass der Fokus seit Monaten stark auf einzelne Bereiche in der Innenstadt gelegt wird - etwa auf die Anlage rund um die Pagodenburg. Was die Zahl der Straftaten anbelangt, war diese für die Polizei im vergangenen Jahr "nicht das brennende Thema", so Baumgärtner. In diesem Bereich führen aber Ordnungsstörungen wie Lärm oder Vermüllung zu Klagen - und diese fließen nicht in die Kriminalitätsstatistik ein. Hier soll das gemeinsame Aktionsprogramm von Stadt und Polizeirevier für mehr Präsenz sorgen. Im Rahmen eines seit Jahren laufenden Aktionsprogramms kontrolliert die Polizei zudem wieder zahlreiche Örtlichkeiten; im Rahmen des zusätzlichen sechswöchigen "Brennpunkteinsatzes Innenstadt" waren vergangenen Sommer mit Unterstützung des "Polizeipräsidiums Einsatz" 423 Beamte insgesamt 2971 Stunden unterwegs.

So sieht es Baumgärtner durchaus auch als Erfolg der Polizei an, dass sich die Zahl der Straftaten positiv entwickelt habe. 3705 wurden insgesamt registriert gegenüber 3847 im Vorjahr, das liegt unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Rückgang um 3,7 Prozent ist vor allem auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass die Zahl der Straftaten im Landkreis insgesamt um ein Prozent gestiegen ist. Weiterhin ist deutlich: Die Kriminalität spielt sich im Wesentlichen in der Kernstadt ab (2912 Straftaten).

Den größten Anteil machen traditionell Diebstähle (1045) und weitere Vermögensdelikte (856) wie etwa Warenkreditbetrug aus. Dabei sanken die Diebstähle stark, während es deutlich mehr sonstige Vermögens- sowie Fälschungsdelikte gab als im Jahr zuvor. Die Zahl der Wohnungseinbrüche - 45, davon die Hälfte im Versuchsstadium steckengeblieben - ging um 46 Prozent zurück. In diesem Bereich habe die Polizei Maßnahmen-Schwerpunkte gesetzt.

18 Prozent der Straftaten (662) waren Rohheitsdelikte, also mit Gewalt verbundene Taten. Aufgrund der Reduzierung der schweren Gewalt- und Straßenkriminalität, die gefährliche und schwere, nicht aber "einfache" Körperverletzung erfasst, sei man "auf dem richtigen Weg", so Baumgärtner.

Insgesamt allerdings hat die Zahl der Rohheitsdelikte mit Körperverletzung (hier sei Rastatt etwas auffällig) nicht abgenommen. Handlungsschwerpunkte sieht die Polizei denn auch weiterhin in der Verstärkung von Kontroll- und Verfolgungsdruck, um Aggressionsdelikte weiter einzudämmen, die Zahl der Sachbeschädigungen und Körperverletzungen zu verringern - und damit das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen.

Insgesamt tun sich bei der Kriminalität vor allem junge Männer hervor. Von 1871 Tatverdächtigen waren 1427 männlich, 444 weiblich, fast ein Viertel Jugendliche und Heranwachsende (je zehn Prozent) sowie Kinder (drei Prozent). 41,4 Prozent der Tatverdächtigen des vergangenen Jahres hatten keinen deutschen Pass, sie sind damit "überrepräsentiert", so Baumgärtner. Flüchtlinge/Asylbewerber, die rund zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, stellten - um ausländerrechtliche Delikte bereinigt, die Deutsche nie begehen können - 9,5 Prozent der Tatverdächtigen. Über dem Landesschnitt liegt in Rastatt in dieser Gruppe das Delikt Körperverletzung, 65 Mal im vergangenen Jahr. Primär spielten sich diese in den Unterkünften ab, teilweise fanden Auseinandersetzungen untereinander auch außerhalb statt.

Der Bahnhofsbereich hat sich im Übrigen erneut nicht als Kriminalitätsschwerpunkt erwiesen. Er mag als unangenehm empfunden werden, objektiv gesehen, so Baumgärtner, müsste er indes kein Angstraum sein.