Mieter verwüsten Wohnung

Sein Vater habe das Haus einst von seiner Schwester übernommen und es an eine kinderreiche Familie vermietet. "Er wollte ein gutes Werk tun", sagt Ralph Bastian. Der Vater war im Sommer 2012 einem Aufruf gefolgt, wonach die damals zehnköpfige Familie dringend eine Bleibe suchte. Sie hatte zuvor in drei Wohnwagen auf dem Rastatter Kasernengelände Péré gelebt, musste das Areal aber räumen. Kurzfristig habe sein Vater das Haus in der Mühlstraße damals an die Familie vermietet. Unten zogen die Eltern und die pflegebedürftige Großmutter ein, oben die Tochter mit Mann und ihren sechs Kindern. Im Lauf der Zeit habe die Familie noch weitere Kinder bekommen. Viele Sachspenden seien nach dem Aufruf bei der Familie eingetrudelt. Die meisten davon dürften sich auf dem Dachboden des Hauses in der Mühlstraße wiederfinden: Dieser ist komplett zugemüllt mit Spielzeug, alten Möbeln und anderem Unrat, ein Begehen ist kaum möglich - auch aus gesundheitlichen Gründen. Überall liegt Mäusekot.

Nach dem Tod des Vaters im vergangenen Juni erbte Ralph Bastian die Immobilie und damit auch den Ärger. Wie sich herausstellte, war die Miete, die eigentlich vom Jobcenter direkt überwiesen wird (die Familie bezieht Hartz IV), seit einigen Monaten nicht gezahlt worden. "Man hatte wohl vergessen, den entsprechenden Antrag zu stellen", sagt Bastians Frau Elisabeth. Auch auf den Nebenkosten blieb das Ehepaar sitzen: Insgesamt sind an Miete und Nebenkosten noch 6000 Euro offen. Man habe der Familie schließlich nahe gelegt, auszuziehen und die fristlose Kündigung angedroht. Hals über Kopf, ohne es den Vermietern mitzuteilen - die Kündigung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell - zogen die Mieter schließlich aus. Die Wohnung wurde in ihrem zugemüllten, verdreckten Zustand hinterlassen. Ein fast neuer Buggy wurde zurück gelassen, aber auch kaputte Möbel, haufenweise zusammengeknüllte, verdreckte Kleidung, Essensreste und Hinterlassenschaften der sieben Katzen. "Es ist wohl an uns, die Wohnung nun entrümpeln und sanieren zu lassen", sagt Ralph Bastian. Im Untergeschoss lebt nach wie vor die Mutter der kinderreichen Familie mit ihrem Lebenspartner, allerdings wohl in etwas besseren Verhältnissen. Die fristlose Kündigung bezieht sich dennoch auch auf sie: "Wir hoffen, dass sie bald ausziehen", so die Bastians.

Elisabeth Bastian beschreibt die Situation als "extrem belastend". "Es bringt mich auf die Palme, wenn ich sehe, wie hier die Gutmütigkeit meines Schwiegervaters und der Sozialstaat ausgenutzt wurden." Ein Schlag ins Gesicht sei das Verhalten auch für diejenigen, die einst gespendet hatten: "Im Wohnzimmer steht ein nagelneuer Buggy, den haben die einfach zurück gelassen."

Kontakt zu den ehemaligen Mietern gibt es nicht. "Wir wissen nur, dass sie nicht mehr im Landkreis Rastatt wohnen." Auch die Mutter, die ja noch das Erdgeschoss bewohne, habe angeblich keinen Kontakt zu Tochter und Enkelkindern.

Wer die Kosten übernimmt, die für die Entrümpelung anfallen - schätzungsweise zwischen 4500 und 7000 Euro - ist offen: "Das Jobcenter sagt, es ist nicht zuständig. Bei der Familie gibt es nichts zu holen. Wir werden wohl darauf sitzenbleiben", sagen die Bastians, die einen Anwalt eingeschaltet haben. Man hoffe nur, dass die Mieter im Erdgeschoss bald ausziehen, damit man mit dem Entrümpeln beginnen könne. Interessenten für das Haus gebe es bereits. "Ich bin nur noch froh, wenn das alles ein Ende hat und ich wieder ruhig schlafen kann", sagt die Bischweiererin erschöpft.