"Ochsen"-Areal: Weniger Wohnungen und mehr Luft

Kuppenheim - Küche und Nebenräume des einstigen Gasthauses "Ochsen" sind abgebrochen und damit Geschichte. Das stadtbildprägende Hauptgebäude des früheren Traditionslokals aber bleibt erhalten und soll künftig als Tagespflegeeinrichtung und für Wohnzwecke genutzt werden. Im rückwärtigen Bereich des rund 4000 Quadratmeter großen "Ochsen-Areals" sind vier Mehrfamilienhäuser mit 36 Wohnungen unterschiedlicher Größe, Tiefgarage und Grün geplant - und damit 19 weniger als einst vorgesehen.

Der Kuppenheimer Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig den neuen Entwurf gebilligt und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Ochsen-Areal" im beschleunigten Verfahren beschlossen. Zuvor wurde noch der Geltungsbereich für den Bebauungsplan um die Spielplatzfläche im Südosten erweitert. So wird der Kinderspielplatz am "Ochsengraben" um die westlich liegende freie Grünfläche erweitert. Die Firma Westermann Bau GmbH, die das "Ochsen"-Areal gekauft hatte, soll als Vorhabenträger die neue Spielplatzfläche planen und finanzieren - dies wird im Durchführungsvertrag, den Stadt und Firma noch schließen werden, näher geregelt. Hintergrund: Die Grünfläche liegt bislang im Geltungsbereich des angrenzenden Bebauungsplans "Schaeuble-Areal", der jedoch an der betreffenden Stelle keinen Spielplatz ausweist. Das Areal wird daher dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Ochsen" zugeschlagen. Weitere Neuerungen betrafen die teilweise Anpassung von Balkonen, Terrassen, Treppenhausanbauten sowie Dachgauben und die Positionierung der Tiefgaragenzu- und -ausfahrt.

"Wir befinden uns ganz am Anfang des formellen Verfahrens", skizzierte Bürgermeister Karsten Mußler grob den bisherigen Prozess, der vor zwei Jahren mit einem Entwurf begann, der den Abriss des "Ochsen" vorsah und (als zu massiv kritisierte) Geschosswohnungsbauten mit 57 Wohneinheiten. Inzwischen ist viel Wasser die Murg hinunter geflossen, es gab Gespräche, auch mit Bürgern, und ein neues städtebauliches Konzept der Stadt - ein Bestandteil davon war es, das "Ochsen"-Hauptgebäude möglichst zu erhalten.

Nun liegt eine Lösung auf dem Tisch, die offenbar allgemein Gefallen findet. Möglich wurde sie vor allem auch, weil der Investor kräftig Federn gelassen und die Anzahl der Wohneinheiten abgespeckt hat. "Es war ein steiniger Weg, aber er hat sich für alle gelohnt", konstatierte Mußler denn auch zufrieden, um gleich darauf nachzuschieben - städtebaulich auf jeden Fall, wirtschaftlich vielleicht nicht so sehr. "Aber Sie sind ja auch Kuppenheimer", meinte Mußler an die Adresse der Firmeninhaber gerichtet. Jochen Philipp dankte dem Investor im Namen der Freien Wähler, dass er diesen Weg der Reduzierung mitgegangen sei zugunsten einer verträglichen Lösung mit dem Umfeld. Und auch Rudolf Jörger (SPD) hob die Vorteile der neuen Planung hervor und meinte: "Es passt."

Nach dem Entwurf von Architekt Stefan Emslander (Archidee Karlsruhe) sollen Erdgeschoss und Obergeschoss des ehemaligen Gasthauses barrierefrei zu einer Tagespflegeeinrichtung mit Zugang von der Friedrichstraße umgenutzt und die beiden bestehenden Wohnungen im Obergeschoss erhalten bleiben. Es sei Anliegen gewesen, eine Planung zu erarbeiten, mit der alle gut leben können, erklärte Andreas Westermann (Westermann Bau GmbH) in der Sitzung. Der Erhalt des Bestandsgebäudes und der damit verbundene Sanierungsaufwand erforderten aber aus wirtschaftlichen Gründen eine Subvention des Hauses. Daher habe man bereits mit "Schwester Pias Team" in Gaggenau einen Mietvertrag für die Tagespflegestätte für Senioren abgeschlossen, die im Herbst eröffnen soll. Dieses Angebot werde für Kuppenheim sicherlich eine Bereicherung sein, urteilte Mußler. Im Plan soll zudem eine Option für die Erweiterung des "Ochsen" im Norden offengehalten werden. Das "Ochsen"-Areal wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Auf dem Gelände hinter dem Hauptgebäude werden vier Geschosswohnbauten entstehen. Die beiden Neubauten im östlichen Bereich (am "Ochsengraben") mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss - zwei weitere westlich davon mit drei Vollgeschossen und Staffelgeschoss. Vor den gestaffelten Bauteilen sollen Dachterrassen angeordnet werden. Die Hauptgebäude erhalten Satteldächer. Alle Flachdächer werden begrünt. 57 Stellplätze (neun oberirdisch, 48 in einer Tiefgarage unter den Neubauten) sind geplant, 54 müssten nachgewiesen werden. Für die Neubauten sind damit pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze und außerdem je zwei Fahrradstellplätze vorgesehen. Die Zufahrt der Tiefgarage soll von der Friedrichstraße und die Ausfahrt über die Schlossstraße erfolgen.

Derzeit ist das "Ochsen"-Areal noch völlig versiegelt, künftig wird es Grünflächen von etwa 280 Quadratmeter erhalten. "Insofern erhöht sich der Grünflächenanteil des Gesamtareals, das auch einen Beitrag zur kleinklimatischen Aufwertung des Stadtzentrums darstellt", heißt es in den Unterlagen. Der neue Entwurf bringe eine Verbesserung und Auflockerung mit sich, bestätigte Michael Schöffler (Büro Gerhard.Stadtplaner.Architekten Karlsruhe) am Sitzungsabend. Er lobte die offene Bauweise und die Gebietsdurchlüftung - dies sei ein deutlicher Fortschritt zum Bestand.

Weiter geht es im Verfahren mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, die in Form einer Informationsveranstaltung am 4. Juni stattfindet. Zudem gibt es vom 28. Mai bis einschließlich 6. Juli eine zusätzliche Planoffenlage. Parallel dazu werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt.