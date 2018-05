Berufswunsch steht schon in Kindheit fest

Sein Berufswunsch wurde von seinem Umfeld mitgetragen. Lediglich seine Eltern mussten sich anfangs an den Gedanken gewöhnen - zum Beispiel, dass es nie Enkelkinder geben wird. "Schließlich war ich ihr einziges Kind", erläutert Ochs. Doch seine Entscheidung war gefallen.

Dementsprechend geradlinig war der Weg zum Priester: Nach dem Abitur studierte Ochs, der in Forst bei Bruchsal aufgewachsen ist, Theologie in Freiburg und Würzburg, danach folgte das Priesterseminar in St. Peter im Schwarzwald. Seine Priesterweihe war am 16. Mai 1993. "Weihebischof war der damalige Erzbischof Oskar Saier", erinnert sich Ochs.

Seine Kaplanstelle trat er in Wertheim und Stutensee an. Dort arbeitete er unter der Leitung eines Pfarrers, gab Religionsunterricht, kümmerte sich um die Heilige Messe, Beichte sowie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. "Danach kehrte ich eine schöne Weile ins sogenannte Madonnenland zurück." So nennt man die Region um Tauberbischofsheim, da dort viele Muttergottes-Figuren in der Landschaft zu finden sind. Ochs trat einige Pfarrstellen an, unter anderem in Großrinderfeld, Assamstadt und Grünsfeld.

Dann erlitt er einen Herzinfarkt. "Dieser gesundheitliche Einbruch erforderte einen Neuanfang", blickt der Pfarrer zurück. "Auf Anraten der Ärzte musste ich kürzertreten." Das war vor vier Jahren.

Der Neuanfang führte ihn nach Maria Bickesheim und die Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein. "Erfreulicherweise", wie Volker Ochs heute betont. Seinen Dienst trat er am 1. Februar 2015 an.

In Maria Bickesheim ist er für die Wallfahrtsseelsorge und Gottesdienste zuständig, außerdem bietet er regelmäßige Beichtgelegenheiten an. Für die Seelsorgeeinheit ist Ochs darüber hinaus Kooperator, kümmert sich unter anderem auch um Taufe, Hochzeiten und Beerdigungen. "Langweilig wird es nicht."

Dass er nun für die Wallfahrt zuständig ist, gefällt Pfarrer Ochs gut. "Das ist etwas Besonderes." Und Maria Bickesheim sei nach wie vor ein bevorzugter Wallfahrtsort, dessen geografischer Einzugsbereich von Karlsruhe bis Baden-Baden sowie das vordere Albtal und das vordere Murgtal reiche. Im Jahr besuchen durchschnittlich elf bis zwölf Pilgergruppen die Durmersheimer Kirche. "Viele kommen regelmäßig."

An seiner Arbeit mag Pfarrer Ochs eigentlich alles. "Ich gehe und bin gerne unter Menschen", betont er. Auch der gottesdienstliche Bereich und die Sakramentspendung machen ihm Spaß. Nicht ganz so beliebt waren Verwaltungstätigkeiten, die in seinen Pfarrstellen im Madonnenland erledigen musste. "In Durmersheim hab ich mit der Verwaltung nichts mehr zu tun", zeigt sich Ochs erleichtert. So könne er sich ungeteilt seinen seelsorgerischen Aufgaben widmen. "Das kommt mir entgegen."

Gefeiert wird das Silberne Priesterjubiläum am Pfingstmontag, 21. Mai, um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Bickesheim. Anschließend gibt es einen Sektempfang.