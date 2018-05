Familienväter verwandeln sich in wilde Wikinger

Au am Rhein - Schildumrandungen? Macht man am besten aus Hundeknochen aus dem Zoogeschäft. Einmal eingeweicht, lässt sich die glibberige Rohhaut prima um das Schild legen. Wer schon immer auf der Suche nach Tipps zum Bau mittelalterlicher Waffen oder Kampfausrüstung war, ist bei Lucas Palacios und Christian Gärtner genau richtig. Der Auer und der Bietigheimer haben die Gruppe "Mjölnirs Wächter" gegründet. Am Wochenende werden sie ihr Lager beim Mittelaltermarkt in Bietigheim aufbauen.

Palacios und Gärtner kennen sich schon aus Kindertagen. "Nach unserer Basketball- und Militärphase kam irgendwann mit Mitte 20 die Mittelalterphase. Und die hält bis heute an", scherzen die beiden gebürtigen Karlsruher. Inzwischen sind beide 37 Jahre alt und Familienväter. Abends, wenn die Kinder im Bett sind, treffen sie sich zum Kämpfen. "Anfangs haben wir Holzschwerter genommen und haben in den Karlsruher Wäldern gegeneinander gekämpft", erinnert sich Gärtner. "Ja, die waren immer schnell kaputt. Wir sind dann recht schnell auf Stahl umgestiegen", meint Palacios. In der Mittelalterszene gebe es einige Schmiede, die sich auf historische Waffen spezialisiert haben. Die Klingen seien in der Regel stumpf. "Was nicht heißt, dass wir nicht schon öfter zum Nähen ins Krankenhaus fahren mussten." Skurrile Szenen hätten sich dabei schon ergeben: "Wenn man sagt, die Wunde rührt von einem Schwertkampf her, wird man schon etwas seltsam angeschaut", grinst Palacios. Während die Schwerter, Helme und Kettenhemden gekauft sind, fertigen die beiden die meisten ihrer sonstigen Ausrüstungsgegenstände selbst. Über 1000 Euro kostet eine komplette Montur in etwa. Viel Wert legen die beiden dabei auf die historische Genauigkeit: "Wir stellen Wikinger aus der Zeit um das neunte Jahrhundert nach Christus dar. Dementsprechend sind wir auch gekleidet. Die Waffen, die wir nutzen, gab es auch in jener Zeit." Einen Morgenstern wird man in ihrer Ausrüstung vergeblich suchen: "Den gab es erst viel später." Bei der Auswahl der Materialien nehme man es hingegen nicht hundertprozentig genau. "Es gibt in der Mittelalterszene Leute, die machen sogar die Stoffe für ihre Gewänder selbst. So extrem sind wir nicht drauf. Wir versuchen, authentisch zu sein - aber mit Realitätsbezug." Das Zelt, das die beiden am Wochenende in Bietigheim aufschlagen werden, ist ebenfalls selbst gemacht. Es wurde aus einem bestimmten Baumwollgewebe gefertigt, das man schon in früheren Zeiten kannte. "Die Fasern quellen bei Regen auf und dehnen sich aus. Dadurch bleibt es im Innern trocken."

An "Lagern" auf Mittelaltermärkten schätzen die beiden vor allem die Entschleunigung: "Man ist irgendwie ganz weit weg von allem." Abends, wenn die Besucher nach Hause gegangen sind, beginne für die, die im Lager übernachten, der eigentlich spannende Teil. "Man unterhält sich, fachsimpelt, trinkt zusammen ein Bier am Lagerfeuer."

Der Fokus von "Mjölnirs Wächter" liegt auf der frühmittelalterlichen Kampftechnik - ob mit Schwertern, Messern, Äxten, Lanzen oder Knüppeln. Choreografiert wie bei anderen Gruppen ist bei ihnen nichts. "Da sind wir wieder bei der Authentizität: Wir studieren die Kämpfe vorher nicht ein, sondern reagieren spontan auf unseren Gegner." Ein mittelalterlicher Schwertkampf habe meist recht wenig mit dem Klischee zu tun, das man aus Filmen kennt: "In der Regel waren diese Kämpfe recht schnell beendet - man versuchte, den Gegner so schnell wie möglich zu Boden zu bringen, ihn kampfunfähig zu machen", sagt Gärtner. "Allein das Kettenhemd wiegt zehn bis 15 Kilogramm. Die Ausdauer, um stundenlang zu kämpfen, hatte keiner." Ihre Erfahrung geben die beiden bei den verschiedenen Mittelaltermärkten auch an die Besucher weiter. "Ich bin dann meistens der Erklärbär", scherzt der Bietigheimer Gärtner. Wobei: Wenn es ins Lager geht, legen die beiden Freunde ihre bürgerlichen Namen ab. Aus Christian Gärtner wird dann Grimmar Emilsson und Lucas Palacios verwandelt sich in Fergus, den Iren. Auf der Homepage ihrer Gruppe kann man den kompletten Lebenslauf ihrer Wikinger-Avatare nachlesen.

Politisch motiviert sind sie nicht: "Wir sind einfach zwei Freunde, die Spaß am Schwertkampf und am Mittelalter haben. Mehr nicht." Am Ende des Gesprächs entschuldigt sich Gärtner. Er müsse los: "Ich muss noch meinen Ledergürtel fertigmachen. Den will ich in Bietigheim anziehen."

www.mjoelnirs-waechter.de