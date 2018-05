Kirche zeigt Stadt die kalte Schulter

Kuppenheim - Der Bürgersaal im Alten Rathaus soll künftig wieder mehr für Ratssitzungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Damit auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer in den Raum gelangen können, will die Stadt Kuppenheim einen Fahrstuhl möglichst im rückwärtigen Bereich (Hofseite) einbauen. Er sollte, so die Idealvorstellung der Stadtväter und -mütter, das historische Gebäude mit dem danebenliegenden Sebastianhaus verbinden. Die Stadt will die barrierefreie Erschließung am liebsten zusammen mit der Kirchengemeinde Vorderes Murgtal stemmen, doch diese hat bisher abgewunken: Kein Bedarf, kein Geld.

Nutzer des Bürgersaals könnten gleichzeitig die bestehende Behindertentoilette im Obergeschoss des Sebastianhauses nutzen, und es würden Synergieeffekte bei den Unterhaltungs- und Erhaltungskosten entstehen, zeigte Bürgermeister Karsten Mußler die Vorteile auf. Allerdings müsste für diese Lösung ein kirchliches Grundstück in Anspruch genommen werden.

Daher hat die Stadt bei der katholischen Kirchengemeinde angefragt, ob Interesse an dem Vorhaben besteht, wie es mit der finanziellen Unterstützung aussieht und ob es vielleicht Fördergelder von kirchlichen Förderstellen gibt. Aus der Stiftungsratssitzung wurde daraufhin mitgeteilt, dass die Kirchengemeinde durch das Vorhaben "keinerlei Zugewinn" habe. Sie habe bereits über den Zugang Friedrichstraße einen Aufzug, ein weiterer sei daher nicht notwendig. "Fernerhin würde dies einen Eingriff in die derzeitige Bausubstanz bedeuten (Frage nach der Statik am vorgeschlagenen Fensterabschnitt) und weitere Baumaßnahmen, zum Beispiel Abtrennung der Toilettenanlage durch eine Trennwand zu den Pfarrräumen, nach sich ziehen", heißt es in dem Schreiben weiter. Sie sehe auch keine Möglichkeit, das Bauvorhaben finanziell zu unterstützen oder durch Dritte finanziell fördern zu lassen. "Trotzdem sind wir offen für Maßnahmen, wenn die Stadt Kuppenheim sich bereiterklärt, die gesamten Kosten und die Folgekosten zu übernehmen", heißt es am Ende. "Das ist ein bisschen widersprüchlich", hielt Mußler mit seiner Meinung nicht hinterm Berg.

Die gemeinsame Variante würde etwa 272 000 Euro kosten. Es gibt alternativ noch eine zweite, die rund 200 000 Euro erfordern würde und ohne Kirchenbeteiligung möglich wäre, weil das Grundstück der Stadt gehört. Bei dieser müsste der Aufzug an der Nordfassade des Alten Rathauses gebaut werden. Dennoch befürwortet der Gemeinderat die gemeinsame Lösung im Innenhof, die nicht zuletzt auch städtebaulich als die bessere gilt, wie Uwe Ridinger (CDU) meinte. Zudem würde sie einen "Mehrgewinn für alle bringen", ist Mußler überzeugt. Im Gemeindehaus gebe es trotz vorhandenen Aufzugs keine durchgängige Barrierefreiheit, wurde mehrfach in der Sitzung angesprochen. Dies bestätigte als Betroffene Marie-Hélène Adam (Bündnis 90/Die Grünen): "Die derzeitige Lösung ist nicht optimal. Die Rampe ist sehr steil. Ich käme da alleine nicht zurecht." Christa Wandler (CDU) konnte dies aus ihren Erfahrungen bei Veranstaltungen mit Älteren und Behinderten im Sebastianhaus bekräftigen: "Es muss immer einer dastehen und helfen. Allein kommt niemand hoch." Für Jochen Philipp (FWG) käme es einem Schildbürgerstreich gleich, würde das Gemeindehaus nicht in einem Zug barrierefrei miterschlossen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass gar nichts geht", sagte er und erinnerte daran, dass die Stadt den Orgelbau seinerzeit mit der teuersten Pfeife unterstützt habe. "Ich habe die Bitte an die Kirche, das Anliegen noch einmal sorgfältig zu prüfen", betonte er. Um ein Überdenken bat auch Rudolf Jörger (SPD).

Der Stiftungsrat beschließe für sieben Gemeinden. Und da in einigen anderen große Bausachen anliegen, sei kein Geld übrig, erläuterte Walter Weber (CDU), der wegen seiner Funktion als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats befangen, aber als Sachverständiger an den Ratstisch gebeten worden war. "Wir in Kuppenheim sind ja dafür", schickte er hinterher, da jedoch Aufzug und Behinderten-WC vorhanden sind, sei es schwer, die anderen von dem Vorhaben zu überzeugen.

Die Stadt indes lässt nicht locker und sucht nun das Gespräch. In einer gemeinsamen Sitzung mit Pfarrer Markus Honé, Pfarrgemeinderäten, Bürgermeister, Stadträtin Adam und den Fraktionsvorsitzenden soll Überzeugungsarbeit geleistet werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.