200 neue Parkplätze für Volksschauspiele

Immer mehr Besucher der Volksschauspiele reisen zu den Vorführungen mit dem eigenen Auto an. Gleichzeitig fielen vor einigen Jahren im Zuge der Sanierung des Sportgeländes auf dem ehemaligen Hartplatz 150 Parkplätze weg - Ötigheim ächzt zur Festspielzeit unter dem Druck der parkenden Autos: Im gesamten Dorf sind die Straßen an den Vorstellungsabenden zugestellt und verstopft. Patric Kohm, stellvertretender Hauptamtsleiter der Gemeinde, illustrierte die Situation im Rahmen der Sitzung am Dienstag eindrücklich mit zahlreichen Fotos.

Acht Varianten für die Erweiterung der Parkplatzfläche waren im Juni 2013 dem Gremium vorgestellt worden. Als praktikabel hatten sich im Nachklapp nur zwei erwiesen: Variante zwei, die recht schnell umgesetzt werden konnte, umfasste die Schaffung von 100 Parkplätzen entlang des Unteren Tellplatzwegs, also der Zufahrt zum Veranstaltungsgelände. Diese Variante habe sich inzwischen bei den Besuchern etabliert und werde rege genutzt, hieß es in der Sitzung.

Gleiches erhofft man sich für Variante V, die nun umgesetzt werden soll. Jahrelang habe man Vorarbeiten geleistet, mit Eigentümern verhandelt, um Flächen anzupachten und das weitere Vorgehen mit dem Landratsamt Rastatt abgestimmt. Variante V hat nämlich einen Knackpunkt: Die dafür vorgesehene Fläche liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Der Eingriff in die Landschaft soll deshalb möglichst gering ausfallen. Alle Streuobstbäume, die auf der Wiesenfläche stehen, werden erhalten. Die Oberfläche des neuen Parkplatzes wird als Schotterrasen gestaltet. "Außerhalb der Theatersaison wird das Areal vermutlich gar nicht als Parkplatz erkennbar sein", sagte Bürgermeister Frank Kiefer am Dienstag.

Wie man die Verkehrsströme zum neuen Parkplatz leiten wolle? "Wir gehen davon aus, dass es sich schnell herumspricht, dass es außerhalb des Orts jetzt kostenfreie Parkplätze gibt", so Kiefer. Im Gegensatz zum "großen" Parkplatz direkt am Festspielgelände, sei der an der Bahnunterführung nämlich kostenlos.

Bereits im vergangenen Sommer habe der Ordnungsdienst der Volksschauspiele quasi als "Testlauf" Personal in dem Bereich abgestellt und einige Autofahrer darauf hingewiesen, dass sie entlang dem Radweg auf dem Seitenstreifen an der K3717 (die in der Verlängerung zur Rastatter Straße wird) parken können. Mit Erfolg: "Die meisten zeigten sich dankbar. Der etwa 15-minütige Fußweg zum VSÖ-Gelände sei als keine große Belastung wahrgenommen worden, erklärte Kohm.

Für die kommende Festspielsaison, die am 16. Juni mit der Premiere von "Der Vogelhändler" startet, sollen die neuen Parkplätze bereits fertig sein. "Auf einmal geht es dann ganz schnell", meinte Bürgermeister Kiefer, der auf eine skeptische Nachfrage aus dem Ratsgremium betonte, dass die am Dienstag beauftragte Firma Grün-System Bau aus Rheinmünster, versprochen habe, den Parkplatz pünktlich fertigzustellen. Insgesamt 73027 Euro wird das Anlegen des Parkplatzes voraussichtlich kosten: Knapp 12000 Euro schießt das Land Baden-Württemberg aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm zu.