Mehr überdachte Plätze im Stadion

Auf rund 75 000 Euro beziffert Rolf Burger die Kosten für die Baumaßnahme, die die Stadt Kuppenheim mit 14 000 Euro unterstützt. Dabei hat der einstige langjährige Vorsitzende selbst den Spaten in die Hand genommen und rund 300 Stunden an Eigenleistung erbracht. "Er hat viele Wochen gegraben", bestätigt Hans-Georg Prestenbach, der zweite Vorsitzende und Pressewart des Vereins, bei dem zurzeit alle Fäden zusammenlaufen, seit das Amt des Vorsitzenden vakant ist. Prestenbach hofft daher auf eine baldige Wiederbesetzung. Burger, der als Schaffer und Macher gilt, hatte bei der Jahreshauptversammlung im Januar dieses Jahres aus Zeitgründen nicht mehr kandidiert: "Es war zu viel. Ich musste einfach mal die Reißleine ziehen."

Die neue Überdachung ist 34 Meter lang und - eine Option für die Zukunft - an beiden Seiten erweiterbar. Zusammen mit der überdachten Terrasse auf der gegenüberliegenden Seite bietet der MSC Puma somit mehr als 500 geschützte Plätze bei seinen Spielen in einem modernen Stadion.

Sanierungs- beziehungsweise Erneuerungsbedarf haben jetzt noch die veralteten sanitären Anlagen und Duschen im Keller. Sie sollten möglichst aus dem Keller herausgeholt werden, so die ersten Überlegungen, dies ginge aber nur durch einen Anbau ans Clubhaus, meinen Burger und Prestenbach. Das Projekt dürfte sich freilich "im guten sechsstelligen Bereich" bewegen und ist nurmehr Zukunftsmusik.

Greifbar nah indes ist das Motoballfest, das der MSC Puma vier Tage lang feiert. Das große Festzelt ist bereits aufgeschlagen, rund 150 Helfer, die im Drei-Schichtbetrieb arbeiten, sind eingeteilt. Ohne sie wäre eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht zu stemmen. Es werde aber immer schwieriger, genügend Helfer zu finden, stimmt auch Prestenbach in das Klagelied manch anderer Vereine ein.

Der Puma zählt rund 350 Mitglieder, 95 Prozent davon sind passive.

Mit einem Jugendturnier eröffnet der MSC Puma am Samstag, 19. Mai, sein Motorsportfest. Bereits ab 13.30 Uhr stehen sich die Jugendmannschaften vom MSC Puma, MSC Philippsburg, MSC Ubstadt-Weiher und MSF Tornado Kierspe gegenüber.

Gegen 17.15 Uhr testet Jugendnationaltrainer Andreas Fiebig mit seiner neu formierten Jugendnationalmannschaft eine Auswahl der Jugendmannschaften. In einem Flutlichtspiel stehen sich dann um 20 Uhr die Nationalmannschaften Deutschlands und Frankreichs gegenüber - "eine aussagekräftige Standortbestimmung für die Europameisterschaft in Russland", meint der MSC. Dieser öffnet sein Zelt am Sonntag und Montag jeweils ab 10 Uhr zum Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr bietet das Küchenteam am Sonntag und Montag einen Mittagstisch an (Ochsenbrust mit Meerrettich oder ungarischer Gulasch). Am Sonntag um 17 Uhr fordert der MSC Puma die Deutsche Nationalmannschaft zu einem Vergleich. Ab 20 Uhr gibt es im Festzelt Live-Musik mit "Seven Rock". Und nachmittags in der Kaffeebar selbst gebackene Kuchen, ab 20 Uhr öffnet die Cocktailbar.

Auch am Montag ist Motoball angesagt: Zu einem Freundschaftsspiel ist der MSC Comet Durmersheim mit seinem russischen Nationalspieler ab 15 Uhr zu Gast. Der Eintritt dafür ist frei. Das Fest klingt am Dienstag mit Kesselfleisch-Essen ab 11.30 Uhr aus.