Unfallbarometer zeigt weiter nach oben

Die Bewährungshilfe gibt ihre Außensprechstelle Gaggenau auf. Im Murgtal will man sich auf den Standort Gernsbach konzentrieren. Der Gernsbacher Richter Ekkhart Koch hofft dagegen, dass es auch künftig in Gaggenau eine Beratungsstelle gibt.