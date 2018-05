Staubbelastung gebannt, Lärmbelästigung wird bleiben Von Helmut Heck Durmersheim - Mit dem krächzenden Geräusch, das an den Ruf der Wildgänse denken lässt, werden die Nachbarn des Kieswerks Stürmlinger leben müssen. Die heiseren Laute stammen nicht von Vögeln, sondern von einem Radlader. Sie ertönen aus Sicherheitsgründen automatisch immer dann, wenn die schwere Maschine rückwärts fährt. Das ist unweigerlich häufig der Fall. Bei einigen Nachbarn strapaziert es die Nerven. "Morgens um sechs Uhr geht es los", klagte ein Betroffener vergangenen Monat in einer Gemeinderatssitzung. Doch das Signal darf auf keinen Fall abgestellt werden, es ist zwingend vorgeschrieben. Dies wurde auf BT-Anfrage von Thorsten Volkmer, dem Geschäftsführer der Firma Stürmlinger, deutlich gemacht, die zur Iffezheimer Kern-Gruppe gehört. Volkmer äußerte Verständnis für die Beschwerden, wies jedoch darauf hin, dass die akustische Rückfahrwarnung von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben sei. Das Warnsignal sei zum Schutz von Personen, die in die Nähe des Radladers gelangen können, unerlässlich. Würde es abgeschaltet, würde sich die Firma strafbar machen, von Haftungsfragen ganz zu schweigen. Als Alternative zu dem "Scharren", wie ein Anwohner aus der Unteren Bahnhofstraße das Geräusch beschrieb, käme nur ein Piepston infrage, erklärte Volkmer. Das stechend hohe Piepsen eines Radladers hatte aber vor gut einem Jahr Anwohner der Rosenstraße auf die Palme gebracht, als im nördlichen Bereich des Kieswerkgeländes Abraum aus dem Rastatter Tunnel aufgetürmt wurde. Der Piepston wurde damals umgestellt, die Klagen verstummten. Was das "Scharren" angeht, stellte Volkmer eine andere Abhilfe zur Milderung in Aussicht. Man wolle im fraglichen Bereich eine Halde aufschütten, die den Lärmschutz für die nahen Wohnhäuser verbessern soll. Einen Termin für diese Maßnahme nannte Volkmer nicht. Er versicherte aber, dass man Material auswählen werde, das nicht fortgeweht werden könne. Dieser Hinweis zielte auf den feinen Sand, der vor einigen Wochen durch starken Nordwind nicht nur in Wohnviertel getragen worden war, die in der Nähe des Kieswerks liegen. Darüber waren seinerzeit von Bürgern mehrfach Beschwerden im Gemeinderat vorgetragen worden (wir berichteten). Der Sandberg wurde inzwischen abgetragen, das Problem behoben. Neben den Tönen des Radladersignals gibt es noch ein anderes Geräusch durch den Betrieb, von dem sich Anwohner nachts gestört fühlen. Es geht von Dieselloks aus, die mit Kies beladene Waggons abholen und leere bringen. Nur einen Steinwurf von Wohnhäusern entfernt stehen die Zugmaschinen häufig eine Stunde und länger mit laufendem Motor, ein nächtliches Dauerbrummen ist die Folge. Offenbar warten die Kieszüge auf das Signal zur Abfahrt. Es sei auch ein Feinstaubproblem, glaubt ein Anwohner, der in Hörweite lebt. Für diesen Nachtlärm sind nach Aussagen des Kieswerk-Geschäftsführers die Transportunternehmen verantwortlich. Man halte Spediteure grundsätzlich immer wieder zur Rücksichtnahme an, betonte Volkmer. BT-Recherchen haben ergeben, dass behördliche Zuständigkeit in diesem Fall eine knifflige Frage ist, weil sowohl der Gleisanschluss wie die Transportunternehmen privat seien und also nicht zur Deutschen Bahn gehörten. Eine entsprechende Anfrage beim Eisenbahnbundesamt sowie beim Landratsamt Rastatt läuft noch.

