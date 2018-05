"Weißen Fleck" vorbildlich geschlossen

Rastatt - Es ist eine Sternstunde in der Geschichte der Sonderausstellungen, die in den vergangenen Jahren im Rastatter Stadtmuseum zu sehen waren. Bei der Vernissage der bis zum Februar 2019 zu betrachtenden Präsentation "Rastatt in der Weimarer Republik - ,Es lebe das Neue!'?" war das Publikum des Lobes voll. Es stellte einen genialen Griff dar, dass Iris Baumgärtner und Patricia Reister bei der Ausstellungsgestaltung, die professionelle Hilfe von Michael Welsch vom "Wegweiser" in Sinzheim und bei der grafischen Gestaltung Marion Sippel hinzugezogen hatten.

Bei der Ausstellungseröffnung, die wegen des großen Publikumszuspruchs in die Galerie Fruchthalle verlegt worden war, machte allein schon die musikalische Begleitung Lust auf mehr. Ein Genuss mit Musik der 20er Jahre waren die Stücke eines Saxofonquartetts der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Reiner Möhringer mit dem "Pink-Panther-Theme" und "Best of Gershwin".

"Mit dieser Ausstellung zu Rastatt in der Weimarer Republik konnte eine Lücke in der Stadtgeschichte geschlossen werden", stellte Bürgermeister Arne Pfirrmann bei der Einführung fest. Ein weißer Fleck zwischen der "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts", dem Ersten Weltkrieg, und dem Nationalsozialismus sei geschlossen worden. Die zwei Jahre Vorbereitung des Museumsteams hätten sich wirklich gelohnt. Von "düsteren Blickwinkeln" bis zum "Aufbruch in eine neue Welt" sei der Kontrast optisch und akustisch gelungen umgesetzt worden, so Pfirrmann.

Sehr informativ und kurzweilig fiel auch der Einführungsvortrag von Bernd Braun von der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte aus Heidelberg aus. Er öffnete das Spektrum der Situation vor 100 Jahren in der Region, als Rastatt, "die" Garnisonsstadt Badens, ab 1919 durch den Abzug der Soldaten in der entmilitarisierten Zone beiderseits des Rheins besonders betroffen war.

Umfassendes Themenpuzzle

Als die Besucher der Ausstellungseröffnung von der Städtischen Galerie ins Stadtmuseum an der Herrenstraße 11 wechselten, war den meisten das Staunen anzumerken. Wie das Erd- und Kellergeschoss ausgestaltet worden ist, überraschte. Man kann dort ein umfassendes Themenpuzzle aktiv erleben, das schließlich zu einem Gesamtwerk geführt wird. Greifbar sind zudem Audioguides zu 60 Stationen.

In der Themenvielfalt zur Weimarer Republik finden sich beispielsweise Tastkammern mit Straußenfedern oder Textilien. Oder man kann mit Gemüseattrappen in einem Topf der Notküche für zehn Personen zusammenstellen. Während auch an der Stelle "Die neue Musik", Charleston, ertönt.

Mehr als ein Gag ist auch die Station, die Volker Hoffmann realisiert hat. Hier ist mittels Kopfhörer an einer Siemens-Telefon-Vermittlungsstation einiges abrufbar. So der "Chor der Fräulein" oder "das Fräulein vom Amt". Überhaupt wird in der Rastatter Weimarausstellung klar, wie sich das Frauenbild nach dem Ersten Weltkrieg hin zur Emanzipation positiv verändert hatte.

Man muss sich schon Zeit lassen, die Präsentation im Stadtmuseum zu erleben - langweilig wird es einem zwischen den interaktiven Angeboten und vermittelten Informationen zu den nicht immer so "goldenen Zwanzigerjahren" dabei nicht. Dazu findet sich die Zusammenschau mit Themen wie "Moderne Zeiten für junge Leute", "Ukrainerlager" oder "Thaleswerke" sehr gut postiert im Museumsverbund "Zeitwende". Dazu haben sich 30 Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz kooperierend zur Aufarbeitung der Zeit vor 100 Jahren zusammengefunden.

Die Ausstellung kann bis zum 3. Februar 2019 besucht werden, donnerstags bis samstags 12 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr. Weitere Infos per E-Mail an museen@ rastatt.de, unter (07222) 9728400 oder im Internet.

www.stadtmuseum-rastatt. de