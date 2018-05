Bietigheim taucht ein ins Mittelalter

Schwarzwaldhochstraße



Überlebenskampf im Nationalpark Schwarzwaldhochstraße (red) - So schön der weiße Winterzauber auch ist, für die Tiere im Nationalpark bedeutet die kalte Jahreszeit eine ganz besondere Herausforderung. Wer mehr darüber erfahren möchte, schließt sich der Führung "Überleben im Winter" an (Foto: Arne Kolb).