Zwischen Tradition und Moderne

Iffezheim - "Keramik-Fans lassen sich vom Regen nicht abschrecken", stellt Jürgen Blank, Veranstalter des Internationalen Töpfermarkts bei der Freilufthalle neben der Galopprennbahn Iffezheim, fest und berichtet von im Sonntagmorgenregen auf die Toröffnung harrenden Kunden. Lediglich die königliche Hochzeit führte am Samstag zu Besuchereinbußen. Insgesamt sei die Resonanz mit mehreren Tausend Besuchern sehr gut gewesen.

Bereits zum 26. Mal fand die Veranstaltung statt, und Blank ist wieder einmal eine gute Mischung aus vier Fünfteln Meistern der vier Elemente und weiteren Kunsthandwerkern wie Gold- und Silberschmieden, Schuhmachern oder Korbflechtern gelungen.

Als Gäste hatte er Vertreter der jungen Generation der Keramiker aus Bulgarien geladen, zu denen Ralitsa Yovkova aus Troyan gehört. Rund die Hälfte der Einwohner des 500-Seelendorfs lebt von der Keramik, wie es bereits ihre Urgroßeltern, Großeltern und Eltern taten. Yovkova nutzt zwar wie Generationen vor ihr die alten Techniken und Werkzeuge, wie aus Tierhaaren selbst gefertigte Pinsel zum Auftragen der Glasur, hat sich aber in Form, Farbe und Motiv von der Tradition verabschiedet. Ihre Motive sind von Reisen nach Südfrankreich inspiriert, wie die Lavendelblüten auf dem Tafelgeschirr beredt unterstreichen. Ebenfalls 2 000 Kilometer ins Badische reiste Ivailo Gospodnov mit seiner Frau und der Keramik studierenden Tochter Niya, um nach 20-jähriger Praxis erstmals seine Künste außerhalb Bulgariens zu präsentieren. Er nutzt zwar, wie seine Ahnen, das traditionelle Türkis, erschließt in seinen Arbeiten jedoch völlig neue Formen.

Die Internationalität des Töpfermarkts unterstreichen weitere Künstler aus Ungarn, Litauen und Katalonien, wie Núria Albà und ihr Mann Lluis Soler, die ihre Werke aus dem gemeinsamen Atelier schon öfter in Iffezheim präsentiert hatten. Albàs figürliches Å’uvre zeichnet sich durch warme Erdfarben aus, während sich in Solers glatter, geradliniger Keramik das Blau des Mittelmeeres widerspiegelt, durchzogen von metallisch aufleuchtenden Wellenbergen. Den Weg von der spanischen Halbinsel ins Badische fanden ebenfalls German de Juanas Gartenfiguren.

Wie immer, trifft man an der Freilufthalle auf alte Bekannte: So kreuzt die Wildschweinrotte von Mattes und Klas den Weg des Besuchers, schmeicheln die Blumenmotive von Eva Liebmann den Augen, blecken Gerda Partitschs garstige Tiefseefische ihre Zähne und tragen Octopusse Teekessel oder zieht Hartmut Ammendingers in kräftigen Farben leuchtende Tischkeramik das Auge des Besuchers auf sich. Seit über zehn Jahren auf dem gleichen Platz bieten die bayrischen Autodidakten Rudi und Heidi Gritschneider ihre Werke an, weil der Markt in Iffezheim ein hohes Niveau habe und es hier immer gut laufe. Vor über 30 Jahren hatte Gritschneider Kurse in Italien besucht, um das Hobby seiner Frau, einer gelernten Floristin, zu unterstützen und so ebenfalls zum Ton gefunden. Er nun an der Drehscheibe und am Ofen, sie beim Formen lebhafter Figuren.

Einen wesentlich kürzeren Weg hat Susanne Tietze aus Karlsruhe. Die Keramikermeisterin lernte in Baden-Baden und machte sich 1992 selbstständig. Geradlinig und ohne Schnörkel präsentiert sich ihre Tischkeramik, deren selbst gemachte Glasuren von Türkis über Ultramarin bis zu tiefem Schwarz reichen. Ebenfalls in Baden-Baden lernte Ines Verschl. Ihr dünn gedrehtes Geschirr wird bis auf 1 300 Grad, bis an die Grenze zur Schmelze, erhitzt, und dadurch ganz dicht und stoßfest, erläutert sie. Blank und seine Keramikmeister nebst Kunsthandwerkern haben also wieder ein wahres Fest für die Augen rund um die Freilufthalle aufgebaut. Dass dabei für wohl jeden Geschmack etwas zu haben war, ist den bepackt den Ausgängen zuströmenden Besuchern anzusehen.