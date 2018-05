Verstärkung für Erinnerungsstätte

(rw) - Dr. Andrej Bartuschka verstärkt das Team der Erinnerungsstätte im Barockschloss Rastatt. Er übernimmt viele Aufgaben der Leiterin Dr. Elisabeth Thalhofer während deren Elternzeit. Der Vorsitzende des Fördervereins Erinnerungsstätte, Prof. Gunter Kaufmann, ist erfreut darüber, dass ein junger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesarchivs Ideen für das Programm entwickelt und Veranstaltungen organisiert.

Der 1979 in Jena geborene Andrej Bartuschka studierte Neuere Geschichte, Osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaft in Jena, wo er über US-Propaganda und den Kalten Krieg promovierte. Er arbeitete als Koordinator an der Gedenkstätte Laura, einem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Als wissenschaftlicher Volontär war er dann am Technoseum in Mannheim tätig, wo er sich mit der Technik- und Sozialgeschichte im Südwesten befasste. Dort beteiligte er sich an der Realisierung von museumspädagogischen Angeboten und Sonderausstellungen.

Von seinen Erfahrungen profitiert nun die Erinnerungsstätte in Rastatt. Nach dem Internationalen Museumstag mit "Schnupperführungen" folgt am 7. Juni die Eröffnung der Sonderausstellung zur Frankfurter Nationalversammlung 1848/1849. Etwas Besonderes wird am 17. Juni mit der Vorstellung eines Internet-Projekts der University of Chester geboten. In "Echtzeit" kann man über Twitter verfolgen, wie sieben fiktive Zeitzeugen den Volksaufstand in der DDR erleben.