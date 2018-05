Es werde modernes Licht

(mf) - Es hat sich viel getan im Bürgerhaus Neuer Markt: neues Logo, schicker Flyer, informative Homepage und nicht zuletzt eine sehr attraktive Form der Programmankündigung. Diese fand am Freitag im Bürgerhaus statt, umrahmt von Jörg Kräuter und Klaus Martin Kühn (Foto: mf). » - Mehr

(dm) - Wieder ist in Rastatt ein Stück Stadtgeschichte dem Abbruchbagger zum Opfer gefallen. Im Industriegebiet wurde ein über 120 Jahre altes Backsteingebäude der früheren BWR nebst zweier Hallen eingerissen. Längerfristig soll das Areal Platz machen für Neues (Foto: fuv). » - Mehr

(sie) - Es ist laut Kommandant Günter Dußmann eine Premiere im Landkreis: Die Bühler Feuerwehr bündelt die Kräfte von drei Abteilungen und schafft für sie ein neues Domizil. Am Donnerstag feierte das Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen Richtfest (Foto: sie). » - Mehr

(sie) - Die Reblandhalle in Altschweier (Foto: bema) soll in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Der Bühler Gemeinderat gab grünes Licht, dass das Drei-Millionen-Euro-Projekt weiter vorangetrieben werden soll. Mitgewirkt an dem Konzept haben zahlreiche engagierte Bürger. » - Mehr

