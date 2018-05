Pagodenburg: Erster Einsatz für Wach dienst weitgehend ruhig

(dm) - "Es haben sich alle benommen": So lautet das Fazit des Wachdiensts nach dessen erstem Einsatzwochenende über Pfingsten in der Rastatter Pagodenburganlage. Am Freitagabend hatten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts wie geplant damit begonnen, die zuletzt zunehmend von Vandalismus betroffene Anlage samt dortigem Murgdammbereich zu bewachen. Nach Rückfrage der Stadtverwaltung sei zwar durchgehend Betrieb gewesen an den Abenden - bis gegen Mitternacht hätten jeweils zwischen 20 und 30 junge Leute im Alter von etwa 16 bis 24 Jahren das Gelände bevölkert, und auch in den Nachtstunden seien einige da gewesen. Sachbeschädigungen oder Ruhestörungen seien indes keine festzustellen gewesen, insgesamt sei es friedlich geblieben - wohl aber ist über die Feiertage Müll zurückgelassen worden, weshalb städtische Mitarbeiter gestern wieder mit Aufsammeln beschäftigt waren.

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag sowie an jeweils zwei weiteren, wechselnden Wochentagen wird das Areal zunächst bis Ende August von jeweils 20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden bewacht, nicht aber tagsüber. Bei Auffälligkeiten sollen die Wachleute einschreiten und gegebenenfalls sofort die Polizei informieren. Kostenpunkt: rund 30000 Euro. Nach der Testphase will die Stadt Resümee ziehen, ob die Maßnahme geeignet ist, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen dauerhaft einzudämmen. Sich in städtischen Grünanlagen aufzuhalten, ist auch nachts grundsätzlich zulässig.

An der Pagodenburg selbst sind der baldige Einbau von Fenstern aus Sicherheitsglas und die Entfernung der Schmierereien geplant.