Stämme fällen, bevor sie an Wert verlieren

Der Verursacher der Misere ist ein Pilz namens "Falsches Weißes Stengelbecherchen", der sich von Südostasien aus aktuell in Mitteleuropa ausbreitet und für eine Dezimierung der heimischen Baumart sorgt (wir berichteten mehrfach).

Wird der Schaden sichtbar, bleibt nur noch das Fällen übrig, ein Gegenmittel gibt es nicht. Zwar zeigen sich bis zu fünf Prozent der Bäume resistent gegenüber dem Baumpilz, doch das Nachzüchten widerstandsfähiger Sorten erfordert viel Zeit.

Sportgerätehersteller machten sich mittlerweile Sorgen, denn das Eschenholz sei elastisch und belastbar und eigne sich gut für Barren-Holmen oder Sprossenwände, erklärt Erbacher auf Nachfrage.

Es war nicht geplant, dass der Wald so schnell verjüngt wird, führte Revierleiter Willi Renkert aus. Im Oberen Rether waren die Forstexperten im November und Dezember deshalb nicht nur mit planmäßigen Hiebmaßnahmen beschäftigt, sondern auch mit dem Fällen der vom Pilz befallenen Eschen, bevor die Stämme endgültig an Wert verlieren. Mit dem Entfernen der Bäume aus dem Bestand wird jedoch so lange gewartet, bis sie Symptome zeigen.

Insgesamt ernteten die Forstleute in diesem Bereich 170 Festmeter Stammholz und 150 Festmeter Brennholz lang. Die Lücken schlossen die Forstexperten mit der Pflanzung von Pappeln. Es sei eine gängige Vorgehensweise, Fehlstellen so aufzuforsten, erklärten die Forstexperten. Pappelholz ist ebenfalls eine gefragte Holzart. Erntereif sind die neu gepflanzten noch kleinen Bäumchen, wenn sie eine Stammdicke von 70 bis 80 Zentimeter erreicht haben. Das wird in 30 bis 50 Jahren so weit sein. Pappelholz findet häufig Verwendung, bei der Herstellung von Skiern als Kern oder als Holz für Obstkisten.

Die Holzrückarbeiten konnten im Februar bei extremer Frostlage durchgeführt werden. Auf diese Weise wurden die Wege geschont und somit Geld gespart, führte Renkert aus. Die Wege-Unterhaltung erfolgte mittels Grader und Splitt.

Der Äscherig war die zweite Anlaufstation der Gemeinderäte, die im Übrigen, mit dem Fahrrad unterwegs waren. Der dortige Laubholzstreifen am Stinkgraben soll im Anschluss an die Setz-, Brut- und Aufzuchtzeit durchgearbeitet werden, um die Stileichen von den sie bedrängenden Sträuchern freizuschneiden.

Unweit dieser Stelle im Bereich der Alten Murg, an der K3740 in Richtung Rastatt und Steinmauern, müssen Autofahrer mit Baumfällungen im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen rechnen. Die Ampelsperrung soll so kurz wie möglich gehalten werden, versicherte der Revierleiter.

Mit einem 300 Festmeter umfassenden Holzeinschlag wird im Herbst im Gebiet Gampelsreuthe begonnen. Ebenso sind Verjüngungsmaßnahmen geplant sowie im Winter und Frühling 2019 der Anbau von Stileichen, Hainbuchen, Feldahorn, Kirschen und Pappeln. Einen letzten Stopp legten die Teilnehmer beim Sammelplatz für Gartenabfälle ein. Zufrieden mit den erweiterten Öffnungszeiten zeigte sich Bürgermeister Kiefer.