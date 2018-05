Erste Erfolge: Deutlich mehr Kaulquappen

Kuppenheim - Wenn ein Teich wie der Girrbach-Weiher umkippt, dann läuft er nicht aus. Mit dieser eher symbolischen Beschreibung bezeichnen Biologen den Zustand, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser zu gering ist. Für die meisten Lebewesen, besonders Amphibien und Fische, bedeutet dies den sicheren Tod. Diese Situation drohte dem vom Angelsportverein Bischweier gepachteten Gewässer am Rande des Kuppenheimer Stadtwalds bereits mehrmals, wie Mario Herz, stellvertretender Vorsitzender, berichtet.

Verursacht wird sie durch die bei steigender Wassertemperatur entstehenden Faulgase, wie Schwefelwasserstoff im meterdicken Schlamm am Grunde des Weihers. Die Schlammschicht wächst durch den Eintrag vom Laub der umgebenden Bäume und vom Zufluss mitgeführten Sediments jährlich weiter, und die Wassertiefe nimmt immer mehr ab.

Als ersten Rettungsversuch hat der Verein im Frühjahr 2017 sieben Erlen direkt am Absperrdeich des Weihers gefällt. Diese Aktion wurde von Rudolf Krumrey als Vorsitzendem des BUND vorderes Murgtal kritisiert. Laut Herz wurde die Aktion nach Rücksprache mit der Forstverwaltung durchgeführt. Gleichzeitig hat der ASV Kontakt mit der Limnologischen Gruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins am Naturkundemuseum Karlsruhe unter der Leitung des emeritierten Professors Dr. Norbert Leist aufgenommen. Deren Mitglied, der Michelbacher Taucher Thomas Holfelder, hat die Situation im Fischteich bei mehreren Tauchgängen vor Ort analysiert. Dabei kamen auch völlig neue Erkenntnisse über die exakten Dimensionen der Schlammschicht und Schäden am Auslassschacht zutage (wir berichteten).

Danach hat Holfelder mit weiteren Tauchern der Gruppe "Tauchen für den Naturschutz (TFDN)" aus dem Tauchsportverein Malsch rund 50 verschiedene Laichkrautpflanzen, Tausendblatt und Schilf an der Stelle gepflanzt, wo der Schatten der gefällten Erlen bisher deren Wuchs nicht ermöglichte. Die Pflanzaktion hat sich vor Wochen als erfolgreich herausgestellt. So wurden in diesem Abschnitt signifikant mehr Kaulquappen gezählt als in den Vorjahren. Zudem wird dieser Abschnitt nicht mehr befischt, sondern als Laichzone behandelt. Angler und Taucher entschlossen sich darauf, eine weitere gemeinsame Aktion zu starten.

Am vergangenen Wochenende waren beide Gruppen im und am Angelsee des ASV Schwarzach im Einsatz. Dort stellt sich die Situation umgekehrt dar, weil die Wasserpflanzen immer stärker wuchern.

Die Taucher entnahmen rund 400 unterschiedliche Pflanzen mit Wurzeln und transportierten sie an den Girrbach-Weiher. An ihre Wurzeln wurden Pflastersteine gebunden und diese danach vom Boot aus an ausgesuchten Stellen im Angelteich versenkt. Durch das Gewicht sinken die Wurzeln in die obere Sedimentschicht ein und haben die Möglichkeit anzuwachsen. Diese große Anzahl von Wasserpflanzen wird den Sauerstoffgehalt im See besonders in den Sommermonaten deutlich erhöhen.

Allerdings wird diese Aktion keine Lösung auf Dauer sein, da der Eintrag in den See weiter stattfindet. Nicht finanzierbar für den Pächter des Gewässers ist die Möglichkeit, das Problem durch Ausbaggern der meterdicken Schlammschicht zu beheben. Dafür würden je nach Umfang Kosten in Höhe von 30000 bis 50000 Euro entstehen, wie Herz bestätigte.

Hier müsse irgendwann der Eigentümer, das Land Baden-Württemberg, aktiv werden.