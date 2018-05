Vibrierende Häuser und klirrende Gläser Bietigheim (fuv/hli) - Für Unmut und Verunsicherung sorgen die Bauarbeiten im Bietigheimer Baugebiet "Südliche Gifiz". Die Erschütterungen durch die Pfahlgründung für zwei Sechs-Familienhäuser, so befürchten die Anwohner, könnten ihre Häuser beschädigen. Messwerte bestätigen dies bisher jedoch nicht. Auf dem Gelände der ehemaligen Tennishalle errichtet die Baden-Massiv Wohnbau GmbH zwei Sechs-Familienhäuser. Dafür begannen vergangene Woche Pfahlgründungsarbeiten. Dabei werden acht Meter lange Stahlbeton-Pfähle von einem Subunternehmen mittels eines Rammgeräts in den Baugrund getrieben. Die dadurch entstehenden Erschütterungen haben nun die Anwohner auf den Plan gerufen. Sie befürchten Schäden an ihren Häusern. 44 Anwohner haben sich auf Initiative von Thomas Letzim, er ist unmittelbarer Nachbar der Baustelle, an einer Unterschriftenaktion beteiligt. Die Gruppe wurde bei der Gemeindeverwaltung vorstellig, die jedoch keine Handhabe hat, wie den Unterzeichnern mitgeteilt wurde. Am Dienstagabend hat nun Baden-Massivbau, das Bietigheimer Unternehmen ist der Bauträger des Projekts, Messungen veranlasst, die die Schwingungen in einigen Häusern dokumentieren. Die dabei ermittelten Werte sollten für Entwarnung bei den Anwohnern sorgen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die "Schlangenrainer" sind verärgert, teilweise aufgebracht, weil sie im Vorfeld der Bauarbeiten nicht informiert worden seien, was da auf sie und ihre Häuser zukomme. Als dann vor einer Woche die Ramme begann, die Betonpfähle in den Boden zu treiben, klirrten bei einigen Anwohnern die Gläser in den Schränken, die Häuser vibrierten. Manch einer beobachtete, wie sich in einem Wasserglas Kreise bildeten. "Es war wie in ,Jurassic Park'", berichtet eine Anwohnerin. Sie brachte gegenüber dem BT die Sorge der Hausbesitzer zum Ausdruck, dass Schäden entstehen, und der Wert des Wohneigentums schließlich gemindert werden könnte. Am Dienstagabend installierte ein vom Bauherrn beauftragtes Ingenieurbüro Messgeräte, die die Schwingungen der Gebäude messen und aufzeichnen. Er sei selbst überrascht gewesen von den deutlich spürbaren Schwingungen, teilte ein Vertreter von Massiv-Bau in einem Schreiben an die Anwohner mit. Die am Dienstag ermittelten Werte hätten "aus unserer Sicht nichts Gravierendes ergeben", so der Vertreter weiter. Statikschädigende Werte seien weit unterschritten worden, so der Vertreter im BT-Gespräch. Nur etwa 50 Prozent des Richtwerts seien gemessen worden. Vor Ort wurde am Dienstagabend entschieden, die Messgeräte, die ihre Werte online an das Ingenieurbüro übermitteln, installiert zu lassen. Bei den wiederaufgenommenen Rammarbeiten ist es bisher offenbar nicht zu bedrohlichen Schwingungen gekommen. Die Anwohner meinen allerdings, dass der Rammbock nicht mit der gleichen Intensität arbeiten würde, wie zu Beginn. Ein Vertreter der ausführenden Baufirma erläuterte den Anwohnern, dass die Betonpfähle je nach Baugrundbeschaffenheit mit unterschiedlicher Kraft in den Boden getrieben würden. Baden-Massivbau-Geschäftsführer Matthias Stolz teilte dem BT mit, dass der unabhängige Sachverständige hinzugezogen worden sei, um "alle Unsicherheiten und Ängste der Anwohner auszuräumen". Doch die Ängste der Anwohner konnten offenbar noch nicht ausgeräumt werden. Er sei nicht zufrieden, das Vertrauen in das Unternehmen sei verloren, so Thomas Letzim. Auch die Baurechtsbehörde des Landratsamts hat sich der Sache mittlerweile angenommen, wie deren Leiter Sébastien Oser auf Nachfrage informiert. Zum einen wurde untersucht, ob die Betonpfähle sich schädlich auf das Grundwasser auswirken können. "In diesem Fall sind keine Probleme zu erwarten", betont Oser. Auch die Erschütterungen nehme man ernst. Daher stehe man in Kontakt zum Bauleiter. Die drei aufgestellten Messgeräte sollen die Arbeiten - diese dauern voraussichtlich noch eine Woche - die restliche Zeit überwachen. Überschreiten die Schwingungen einen Richtwert, werde sofort ein Sachverständiger informiert. "Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Schäden zu erwarten sind", zeigt sich Oser zuversichtlich.

