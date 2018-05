Helfen bei "einem unabdingbaren Gut"

Rastatt - Es herrschen bis zu 40 Grad. Gearbeitet wird von morgens um sieben bis abends um sechs. Ohne Pause. Zehn Tage am Stück. Die Urlaubszeit ist währenddessen gleich null. Markus Konrad, Hörakustikmeister in Rastatt, und sein Team, sind aber auch nicht ins knapp 5000 Kilometer entfernt gelegene Togo gereist, um sich auszuruhen. Sie wollen mit ihrem Expertenwissen helfen, den Menschen das Leben in der westafrikanischen Region zu erleichtern.

Als Dankeschön bekommen sie von den Einheimischen durchaus einmal eine Bananenstaude und jede Menge fröhliche Gesichter. "Es sind die kleinen Dankbarkeiten, die mich jedes Mal aufs Neue begeistern", erzählt der Leiter der Iffland-Filiale Rastatt. Seit 2016 besucht er jedes Jahr für zehn Tage das westafrikanische Land. In der ehemaligen deutschen Kolonie hilft Konrad bei einem "gesellschaftlich unabdingbaren Gut", wie er es nennt: dem Hören. In der Stadt Kpalimé errichteten er und seine Frau Regina, ebenfalls Hörakustikmeisterin, mit Hilfe ihrer Firma ein Zentrum im dortigen Kreiskrankenhaus für Schwerhörige.

Über Samuel Husunu, ein Kunde von Ehefrau Regina, kamen die Konrads mit Afrika in Berührung. Husunu ist Vorstand des Vereins der Togofreunde und gewann dadurch die Aufmerksamkeit des Paars. Zunächst begann ihr Engagement vor rund 17 Jahren mit dem Bezahlen der Schulgebühren für zehn Kinder. Im Laufe der Zeit intensivierte sich der Kontakt zu Husunu, bis sie sich dazu entschlossen, ihr fachliches Wissen weiterzugeben und zu helfen.

Aus einem Einzugsgebiet von rund 500 Kilometern machen sich die Patienten auf den Weg, um ihre Gehörprobleme in Kpalimé behandeln zu lassen. Es kommen dabei nicht nur Einheimische, sondern auch Menschen aus den Nachbarländern Ghana, Benin oder Burkina Faso. "Es macht unheimlich Spaß, aber es gibt natürlich auch Schwierigkeiten vor Ort", sagt Markus Konrad. Die warmen Temperaturen machen der Technik zu schaffen, die verschiedenen Dialekte, die die Patienten neben der Amtssprache Französisch sprechen, machen es dem Personal nicht immer leicht.

Ihre Arbeit hat sich mittlerweile nicht nur in Afrika herumgesprochen, sondern auch in Deutschland. So gelang es den Konrads, Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen. Allen voran ihr Chef Marc Osswald, Geschäftsführer von iffland.hören und Tim Osswald, Leiter Qualitätsmanagement des Unternehmens. Sie unterstützten nicht nur mit benötigtem Equipment, sondern legen wie zuletzt im März vor Ort selbst Hand an. Bei der vergangenen Reise begleiteten fünf Kollegen die Konrads, um zu unterstützen. "Vor Ort machen wir Hörtests und passen auch die Hörgeräte direkt an", erklärt Markus Konrad. Knapp 70 Patienten nahmen zuletzt die Arbeiten des Teams in Anspruch.

Oft seien schlecht ausgeheilte Malariaerkrankungen, Hirnhautentzündungen oder unentdeckte Mittelohrentzündungen Auslöser für bleibende Gehörschäden. Damit die Menschen auch während der Abwesenheit der deutschen Helfer versorgt sind, werden neben den Behandlungen vier Togoer als Mitarbeiter ausgebildet. "Sie sind wirklich sehr engagiert bei der Arbeit. Dieses Projekt steht unter dem Aspekt Hilfe zur Selbsthilfe. Wir möchten unseren afrikanischen Mitarbeitern eine berufliche Perspektive geben, damit das Projekt zukünftig auf eigenen Beinen stehen kann. Irgendwann wollen wir nur noch unser Know-how vermitteln, so dass sich die Menschen selbst versorgen können", beschreibt Konrad ein langfristiges Ziel. Bis es so weit ist, will er noch ein paarmal in das westafrikanische Land reisen, um zu helfen sowie die kleinen Dankbarkeiten zu genießen. Irgendwann bleibe dann vielleicht sogar einmal Zeit für einen ausgiebigen Urlaub in Togo.

www.togoverein-jockgrim.de