Menschen werden am helllichten Tag abtransportiert

Rastatt - Hitler kehrt nach dem Sieg über Frankreich als Triumphator nach Deutschland zurück. Überall, wo er hinkommt, empfängt ihn frenetischer Jubel. Seinen Weg vom Anhalter Bahnhof in Berlin bis zur Reichskanzlei bedeckt ein Blumenteppich. Mädchen haben sie ausgestreut. Der "Blitz"-Mythos hat die meisten Deutschen jetzt vollkommen infiziert. Die Masse werden nun alles glauben, alles hinnehmen, alles mitmachen. Sie werden hinter "ihrem Führer" stehen, egal welche weiteren Kriegspläne dieser beschließt. Die meisten Soldaten werden kämpfen bis zum bitteren Ende.

Die aus Frankreich zurückgekehrten Truppen sind wieder in ihre Heimatkasernen eingezogen. In Rastatt und in den Rheindörfern ist Ruhe eingekehrt. Die drohende Kriegsgefahr von der anderen Seite des Rheins ist gewichen, die Alltagssorgen jedoch sind geblieben. Am Montag, 21. Oktober 1940, soll es eine Änderung in der Butterzuteilung geben. Für jeden Erwachsenen verbleibt ein Monatsquantum an Butter von 562,5 Gramm. Zugeteilt werden sollten aber nur 500 Gramm Butter, der Rest wird in Form von Butterschmalz abgegeben. Die Verwendung von Butterschmalz war in Rastatter Haushalten bisher nicht üblich gewesen. Das Rastatter Tagblatt klärt die Hausfrauen auf: "Butterschmalz sei ausgelassene Butter, aus der alle Buttermilchreste entfernt wurden. Butterschmalz sei aber die reinste Form des ausgelassenen Butterfettes und das hochwertigste tierische Fett überhaupt. Da Butterschmalz ein wasserfreies hundertprozentiges Fett ist, entsprechen 80 Gramm Butterschmalz dem Fettgehalt von 100 Gramm Butter. Butterschmalz sei nicht als Brotaufstrich zu verwenden, sondern eigne sich nur zum Kochen, Braten und Backen. Die unübertroffene Güte der Süddeutschen Mehlspeisen, die besondere Qualität der sächsischen Christstollen und der Wiener Gebäcke beruhe daher zum großen Teil auf der Verwendung von Butterschmalz." Es folgt noch der Hinweis, dass sparsam damit umgegangen werden sollte, aber das wissen die Hausfrauen mittlerweile.

Um das Leben einigermaßen erträglich zu gestalten, ist man auf der Suche nach Abwechslung. Und die wird auch geboten, wenn auch oft verbunden mit Durchhalteparolen und Kriegspropaganda. Die Residenzlichtspiele bringen den Film "Die Gräfin von Monte Christo". Er schildert die abenteuerlichen Erlebnisse einer plötzlich aus dem Dunkel aufgetauchten Unbekannten mit Stars wie Brigitte Helm, Gustav Gründgens und Rudolf Forster. Und während sich die Menschen verzaubern und ablenken lassen, tun sich in Rastatt Abgründe auf - und es geschieht am helllichten Tag.

Die Bürgermeisterämter im Landkreis Rastatt sind aufgefordert worden, eine Liste aller in ihrem Ort wohnhaften Juden vorzulegen. Diese Liste soll spätestens Anfang Juli beim Landratsamt eingegangen sein. Diese Liste soll der Deportation dieser unglücklichen Menschen dienen.

Kein Rastatter Jude kehrt zurück

Ganz kurzfristig wird den Juden in Baden und in der Pfalz mitgeteilt, dass sie nach Frankreich abgeschoben würden. Sie haben gerade das jüdische Laubhüttenfest Sukkoth am 22. und 23. Oktober gefeiert, als sie mit dieser Nachricht überfallen werden. Die Aktion ist bis zum Schluss geheim gehalten worden und so bleiben oft nur 15 Minuten, um das Notwendigste zu packen. Pro Person sind zur Mitnahme 50 Kilogramm Gepäck und 100 Reichsmark an Bargeld erlaubt.

In Rastatt werden 30 Juden zum Bahnhof geleitet, sie müssen dort in einen Zug steigen und stellen fest, dass sich darin Juden aus anderen badischen Städten befinden. Dies geschieht unter den Augen der Rastatter Bevölkerung am helllichten Tag. Die Rastatter verhalten sich zumeist passiv. Vereinzelt wird Beifall geklatscht und nur sehr wenige zeigen deutlich ihre Abscheu vor diesem Verbrechen. In einigen Städten wird gemeldet: Der Abtransport ging in aller Ordnung von sich. 6504 badische und pfälzische Juden müssen so zwangsweise ihre Heimatorte verlassen. Da die Züge als Wehrmachtstransporte gekennzeichnet sind, gibt es mit den französischen Grenzbeamten keine Probleme. Erst im französischen Macon wird entdeckt, dass es sich bei den Passagieren um Juden mit deutscher Staatsbürgerschaft handelte. Die Vichy-Regierung entschließt sich, die Menschen in das zum Teil leerstehende Internierungslager Gurs einzuquartieren.

Das Dorf Gurs mit seinen 400 Einwohnern liegt am Fuß der Pyrenäen. Das etwa drei Quadratkilometer große Lager besteht aus rund 380 nicht winterfesten Holzbaracken, in die je bis zu 60 Menschen gepfercht werden. Es gibt nicht genügend Nahrungsmittel, Medikamente sind überhaupt nicht vorhanden. Gerade diese hätte man dringend gebraucht, da es sich bei den Gefangenen meist um ältere Menschen handelte. Das Lagergelände ist bei Regen eine Schlammwüste, Ruhr, Tuberkulose und Typhus sind bald an der Tagesordnung. Im Winter 1940/41 sterben durch Hunger und Krankheiten viele ältere Menschen und Kinder. 1000 Tote werden außerhalb des Lagers beerdigt. Von den nach Gurs transportierten Rastatter Juden kam keiner zurück.