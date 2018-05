"Weiße Sträucher" in der Rheinaue

Rastatt - Wenn Bäume, Sträucher, Blumen oder Hecken ihre Blüten beziehungsweise Blätter fallenlassen und kahl sind, dann ist das in der kalten Jahreszeit durchaus normal. Passiert dies allerdings im Mai, kann das bei Betrachtern für Verwirrung sorgen. Sind Hecken wie beispielsweise in der Rastatter Rheinaue bei Plittersdorf auch noch mit weißen spinnwebenartigen "Kunstwerken" befallen, ist die Verwunderung umso größer. Gefährlich sind die Sträucher in diesem Zustand aber nicht.

Martin Koch, Rastatts Kundenbereichsleiter Forst, gibt Entwarnung. Es sei ein unproblematischer Fall, betont er auf Nachfrage des BT. Der Strauch treibe im nächsten Frühjahr wieder neu aus und wächst weiter. Wegen des Aussehens seiner Früchte werden Spindelsträucher, die in der Regel zwischen drei bis vier Meter hoch werden, im Volksmund Pfaffenhütchen genannt.

Im Übrigen haben sich keine Spinnen über die Hecke hergemacht, sondern es sei das "Werk" der Raupen der Gespinstmotte, den sogenannten Pfaffenhütchen-Gespinstmotten, wie Koch weiter erklärt. Die kleinen Falter, deren Flügelspannweite oft nicht größer als 18 bis 24 Millimeter ist, nutze den gewöhnlichen Spindelstrauch als wichtige Nahrungsquelle. Ab Mai fressen die Raupen den Strauch zunächst kahl und überziehen ihn dabei mit weißen Gespinsten. Ungefähr bis Mitte Juni werden sich die Gespinstmotten an den Sträuchern zu schaffen machen, bevor sie sich im Juli zu Schmetterlingen entpuppen.

Giftig oder schädlich für Menschen oder Tiere seien die Gespinste indes nicht. Im Grunde genommen harmlos erklärt Koch. Ganz im Gegensatz zu den Früchten des Spindelstrauchs. Im Jahr 2006 hat der Botanische Sondergarten in Hamburg-Wandsbek die Pfaffenhütchen durch eine öffentliche Abstimmung unter Bürgern als Giftpflanze des Jahres ausgewählt.

Chemische Schädlingsbekämpfung wird es in der Rastatter Rheinaue, dem zweitgrößten Naturschutzgebiet des Regierungsbezirks Karlsruhe, nicht geben. Dies versicherte Förster Koch.