"Die Schäden waren enorm"

Malsch - Das Wasser sprudelte geradezu aus den Gullys, manch einer tauschte Auto und Fahrrad gegen Schlauchboot und Holzfloß ein, um auf den Straßen voranzukommen: Das war das Bild, das sich im Mai 1978 in Malsch bot. Ein Hochwasser hatte die Gemeinde vor 40 Jahren schwer getroffen.

Rainer Walter und Günter Heiberger von den Heimatfreunden Malsch können sich noch gut daran erinnern. An Walters Computer, der ein riesiges Bilderarchiv beherbergt, klicken sich die beiden durch zahlreiche Fotos aus dieser Zeit. Hochwasser, so erinnern die beiden Historiker, sei schon immer ein Problem in Malsch gewesen. Schuld daran: Waldprechtsbach und Tannelbach, die sich am heutigen Waldprechtskreisel treffen. Vor allem bei heftigen Regenfällen oder der Schneeschmelze wurden die Wassermassen den Einwohnern gefährlich. Aus dem Buch "Die Geschichte des Dorfes Malsch" zitieren die Heimatfreunde die Folgen: vernichtete Ernten, abgesoffene Keller, unterspülte Häuser und weggerissene Brücken.

1955 wurde schließlich aus verkehrstechnischen Gründen damit begonnen, die Bäche zu verdolen. Doch der Durchmesser des Rohrs war zu klein. "Das war schon damals bekannt", blickt Günter Heiberger zurück. Zu dieser Zeit ging man jedoch noch davon aus, dass ein Regenrückhaltebecken für den Waldprechtsbach gebaut werde. Doch eine Bürgerinitiative, die sich für den Schutz des Waldprechtstals einsetzte, verhinderte in den 70er Jahren den Bau. Rainer Walter ruft die Gründe dafür ins Gedächtnis: Geplant gewesen sei eine riesige Staumauer aus Erde. Wäre das dahinterliegende Becken bis zum Rand gefüllt, befürchtete die Bürgerinitiative, dass der Damm hätte brechen können - mit verheerenden Folgen.

Das Projekt erhielt demnach eine Absage, obwohl die Rohre der verdolten Bäche zu klein waren. Das bekamen die Malscher 1978 bei dem Hochwasser zu spüren. "Die Schäden waren enorm." Sogar die Bundeswehr war im Einsatz, berichtet Historiker Walter.

Um die Situation zu entschärfen, öffnete die Gemeinde 2009 den Bach von der Adlerkreuzung bis zur Neuwiesenstraße wieder. Dadurch hatte ein weiteres Hochwasser 2013 weit weniger schlimme Auswirkungen, als das zuvor der Fall gewesen wäre.

Und auch momentan befasst sich die Gemeinde wieder intensiv mit dem Hochwasserschutz: Auf rund 300 Metern soll die Verdolung von Dorf- und Federbach von der Volksbank bis zum Adlerkreisel aufdimensioniert werden.

Bislang war die Gemeinde mit vorbereitenden Arbeiten beschäftigt. Die Baumaßnahme beginne Mitte Juni, informiert der Hauptamtsleiter der Gemeinde, Heribert Reiter. Spatenstich sei am Freitag, 15. Juni, um 16 Uhr. Die Arbeiten beginnen dann im ersten Bauabschnitt, der vom Adlerkreisel bis zur Weite Straße reiche.

Doch ob die Aufdimensionierung letztendlich das Ende der Hochwassergefahr in Malsch bedeutet, bleibt fraglich. Günter Heiberger prophezeit, dass die geplanten Maßnahmen "für ein 100-jährliches Hochwasser nicht reichen". Seiner Meinung nach ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens unausweichlich.

Aus dem Rathaus heißt es dazu: Es werde "durch die aktuellen und noch folgenden Maßnahmen ein Hochwasserschutz von HQ 100 plus Klimafaktor erreicht". HQ 100 ist der Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser. "Als weitere fortführende Maßnahmen sind - nach der Baumaßnahme innerorts - noch zwei Planungsalternativen in der Diskussion und noch nicht final entschieden", erläutert Hauptamtsleiter Reiter. Zur Debatte stehen "entweder je ein Hochwasserrückhaltebecken vor Malsch und im Waldprechtstal oder alternativ der Abschlag des Waldprechtsbachs über die Heckelbachklamm ins Bruchgebiet". Unabhängig davon werde noch die Ableitung des Baches "Tannelgrabens" in das Mittelbächle als ergänzende Hochwasserschutzmaßnahme in den nächsten Jahren vorgenommen.

Stück Geschichte abgerissen

Gebäude wie das Waaghäusle mussten im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Bachöffnung bereits weichen. Für die Heimatfreunde, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Kultur im Ort zu erhalten, ist das ein Wermutstropfen. "Mit jedem alten Haus, das man abreißt, reißt man auch ein Stück Geschichte ab", verdeutlicht Heiberger. Unmut gegen den Abriss wurde jüngst sogar auf einem Transparent an einem Haus in der Adlerstraße zum Ausdruck gebracht.

Und nicht nur das Waaghäusle ist Geschichte. Im April riss die Gemeinde darüber hinaus die Reste der Fachwerkscheune des Essl-Hauses sowie das ehemalige jüdische Heinzler-Haus (Adlerstraße 72) ab. Dieses stand zwar nicht unter Denkmalschutz, wie die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe mitteilt. Dennoch hat es eine bewegte Geschichte.

Den Heimatfreunden zufolge wurde das Haus 1839 von jüdischen Mitbürgern erbaut und stand stellvertretend für die damalige jüdische Bevölkerungsschicht. Dort wohnten unter anderem Viehhändler Löb Maier, geboren 1877 und dessen Ehefrau Berta "Bertale" Maier. Sie wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert. Ein Stolperstein auf dem Gehweg erinnert noch heute an Löb Maier. Wo einst das Haus stand, klafft indes nur noch eine Lücke.