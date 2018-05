"Tolle Idee, vielfältiges Angebot"

Zum dritten Mal macht die "Street Food Tour" Station in Rastatt. Dieses Mal mit einer kleinen Premiere, denn die Stände haben bereits am Freitagabend geöffnet. "Die Kulisse hier ist super. So etwas haben wir im ganzen Jahr nur ein Mal und das ist in Rastatt", freut sich Veranstaltungsleiterin Judith Mahr. Rund 25 verschiedene Foodtrucks sind dieses Mal mit dabei. Die Auswahl ist groß und reicht von Burgern und Salaten über vegetarische und vegane Kost bis hin zu Frozen Joghurt und zahlreichen Süßigkeiten als Nachspeise. Eine Cocktailbar rundet das breite Angebot ab, zu dem auch Spezialitäten aus Afrika gehören. Chally Dabai-Hauser kommt aus Namibia und bietet unter anderem Putenspieße mit Gemüse, Hähnchenfleisch mit Koreaner oder ein Menü mit Schafsmilch an.

Neben vielen Standards, vor allem im Burgerbereich, gibt es auch viel Außergewöhnliches zu entdecken. "Wir finden es super, dass man einfach mal etwas probieren kann, was man sonst im Restaurant vielleicht nicht bestellen würde", sagen Petra und Rainer Himmels, die aus Forbach in den Ehrenhof gekommen sind. Hier ist am Samstagabend richtig viel los. Sehr zur Freunde der Organisatoren: "Die Abende waren super, am Nachmittag war es dagegen ein bisschen sehr heiß für uns", bilanziert Judith Mahr. Nach Rastatt will sie im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Nicht nur wegen der tollen Kulisse, sondern auch wegen des tollen Publikums. Das freut sich neben dem reichhaltigen kulinarischen Angebot auch über flotte Musik und das Gewinnspiel "Ring the Bull", bei dem ein an einem Faden hängender Ring über ein Stück Metall geworfen werden muss. Was sich einfach anhört, ist ganz schön schwer. Viele Rastatter versuchen ihr Glück, allerdings ohne Erfolg. "Nur nicht aufgeben", ermuntert Judith Mahr.

Viele Besucher kommen am Samstagabend mit der ganzen Familie. So wie Mareike Weber und ihr Freund Sascha Bühler, die gerade spezielle Maultaschen testen. "Schmeckt lecker", so ihr Fazit. Die Veranstaltung der "Street Food Tour" haben sie bereits in anderen Städten kennengelernt. "Die Idee ist toll und das Angebot vielfältig", ziehen sie ihre ganz persönliche Bilanz.

Ein Wiedersehen mit den Veranstaltern wird es in Rastatt bereits in wenigen Wochen geben, denn vom 6. bis 8. Juli werden auf dem Marktplatz die Biertage veranstaltet. Dann heißt es, flüssige Spezialitäten aus verschiedenen Ländern zu probieren. Ein Bühnen- und Musikprogramm wird die Veranstaltung bereichern.