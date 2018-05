Endspurt im Rastatter Rossi-Haus

Singen

Erfolgreicher RSV-Nachwuchs Singen (red) - Überaus erfolgreich verliefen die baden-württembergischen Straßenradmeisterschaften für den Nachwuchs des RSV Kartung. Sowohl Jan Rinklef in der Altersklasse U15 als auch Sunny-Angelina Geschwender (U17) erkämpften sich die Bronzemedaille (Foto: RSV).

Karlsruhe

KSC empfängt den Aufsteiger Karlsruhe (red) - Die beiden Aufstiegsplätze sind in der 3. Liga vergeben - doch Rang drei, der zu den zwei Relegationsspielen berechtigt, ist für den drittplatzierten Karlsruher SC (Foto: GES) noch allemal ein Ziel. Am Samstag gilt es diesen Platz gegen Aufsteiger Paderborn zu verteidigen.