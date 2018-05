Es gibt noch Restkarten

Diesmal ist er mit seinem abendfüllenden Programm "Geradeaus im Kreis" dabei, das er auf die Bühne der Reithalle bringt. Skurriler Schweizer Humor kombiniert mit grandiosem Chaos und großem Improvisationstalent erwartet die Zuschauer. Da die Show am Donnerstag bereits ausverkauft ist, hat sich das Festival-Team darum bemüht, This Maag für eine Zusatzshow am Mittwoch, 30. Mai, um 20 Uhr ebenfalls in der Reithalle zu gewinnen. Für diese Show gibt es noch Karten. Die Tickets kosten elf Euro und sind zum Beispiel in den Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts erhältlich.

G. Bistaki sind zu Gast im Bauhof und verwandeln das Gelände der technischen Betriebe in eine Theaterbühne unter freiem Himmel. Die Zuschauer erwartet ein wilder Tanz- und Theatertrip mit seltsamen Ritualen, feurigen Kämpfen, leidenschaftlichem Tango und mit jeder Menge Mais. Die Franzosen sind zum ersten Mal in Deutschland. Für beide Shows sind noch Tickets zu elf Euro erhältlich: Freitag, 1. Juni, und Samstag, 2. Juni, jeweils um 21.30 Uhr auf dem Bauhofgelände.

Aus produktionstechnischen Gründen muss der theatrale Stadtrundgang der katalanischen Gruppe Elèctrico 28 ausfallen. Bereits gekaufte Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Am Sonntagabend wurde ein Restkartenkontingent für den bis dato ausverkauften Eröffnungs-Tusch am Dienstagabend in der Badner Halle freigegeben, so dass ein paar mehr Besucher nun doch auch noch in den Genuss dieser Show kommen können. Die Tusch-Zirkusnacht ist ein rasant moderierter Varieté-Abend mit wechselnden Kurzauftritten. Auch für den Festivalabschluss am Sonntagabend sind noch ein paar Restkarten da: Dienstag, 29. Mai, und Sonntag, 3. Juni, jeweils um 20 Uhr in der Badner Halle. Die Tickets kosten 18 Euro.

Während die Shows der französischen Cirque la Compagnie an beiden Abenden fast ausverkauft sind, gibt es für die katalanische Compañia de Circo "Eia" am Samstag noch einige Plätze. Wer also Interesse an exzellentem, zeitgenössischen Zirkus hat und die Spiel- und Experimentierfreude der fünf jungen Spanier genießen möchte, der kann noch Karten für die preisgekrönte Produktion InTarsi erwerben.

Aus Zirkuszelt wird Zirkus-Dach

Das im Programmheft angekündigte Zirkuszelt auf dem A-Rock Parcours-Gelände musste kurzfristig einem "Zirkus-Dach" weichen. Für die Zuschauer gibt es überdachte Tribünen, die für den besten Blick auf die Bühne sorgen: Freitag, 1., und Samstag, 2. Juni, jeweils um 20.30 Uhr auf dem A-Rock-Parcours-Gelände am Kundencenter von Mercedes Benz. Die Tickets kosten elf Euro.

Freunde des britischen Humors kommen bei Pickled Image auf ihre Kosten. Eine rasante Show des schwarzhumorigen Clownsduos aus England erwartet die Besucher am Freitag in der Badner Halle. Auch für diesen urkomischen Abend gibt es noch einige Eintrittskarten zu elf Euro zu erwerben: Freitag, 1. Juni, um 22 Uhr in der Badner Halle.

Eine Neuerung in diesem Jahr ist der Spielort an der Murg auf dem Gelände der Franz-Brauerei. Die französische Gruppe Collectif Agonie du Palmier suchte für ihr Stück "Be Fioul" einen Ort, der an eine verlassene Tankstelle erinnern könnte. Die perfekte Kulisse wurde auf dem Franz-Gelände gefunden. Der Zugang findet über die Murgseite statt und ist gut ausgeschildert, verspricht die Festivalleitung.

Mitten auf dem Marktplatz steht der Tante-tête-à-tête-Laden. Dort gibt es alles, was das Festival-Fan-Herz begehrt. Ob nun Tickets für die Abendshows oder Programmhefte, T-Shirts, Kühlschrankmagneten und Festival-Buttons. Und in diesem Jahr hat sich das Festival-Tema ein paar tolle neue Sachen ausgedacht: Alu-Trinkflaschen, Festivalhocker, Festival-Tattoos, Notizhefte im Spatzendesign und Kugelschreiber. Außerdem hat man vom Dach des Ladens einen herrlichen Blick über den Marktplatz.

Auf dem Marktplatz neben der Sparkasse ist auch wieder der Infostand des Fördervereins tête-à-tête zu finden. Dort bekommen die Besucher alle Informationen rund um das Festival und werden über kurzfristige Änderungen informiert. Auch einige der Fan-Artikel können am Infostand des Fördervereins erworben werden. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr.

Phoenixtheater bietet Snacks an

Besonders freut sich das Festival-Team, dass der Programmschwerpunkt "Junges Publikum" unter dem Titel "Dein Style" in Zusammenarbeit mit dem Phoenixtheater Rastatt stattfindet. Die Spielorte und Artisten der Lyzeumrunde werden durchweg von jungen Menschen betreut. Auf dem Schulhof des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums installiert sich das Jugendtheater mit einem selbstorganisierten Café, der "Greif-Bar" und sammelt mit den Einnahmen Geld für ihre Vereinskasse.

Auch im Schlossgarten hinter der Barockresidenz und im Murgpark wird es in diesem Jahr Kaffee- und Essensstände geben und somit das gastronomische Angebot über den Markt- und Paradeplatz auf die weiteren Spielorte ausgeweitet.

Programm/Infos im Internet:

www.tete-a-tete.de