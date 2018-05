Rastatter Prozesse: TV-Doku geplant Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Die Prozesse der Nachkriegszeit gegen Verantwortliche des Nationalsozialismus im Rastatter Schloss waren schon Gegenstand von Büchern und Zeitungsberichten, auch im BT, aber noch nie von einer Fernsehdokumentation. Nun möchte die Hamburger Produktionsfirma Moving Story Media dieses Vorhaben gerne angehen und sucht Zeitzeugen, die sich an damals erinnern können beziehungsweise noch Unterlagen oder Dokumente zu den Prozessen und den Begleitumständen besitzen. Ende April drehte ein Fernsehteam im Auftrag der Hamburger Firma im Schloss für eine Fernsehdokumentation mit Spielszenen für Arte und den SWR über den in Rastatt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilten Unternehmer Hermann Röchling (wir berichteten). Die Möglichkeit, in Rastatt am Originalschauplatz zu drehen, begeistert den Geschäftsführer von Moving Story Media, Jörg Kunkel. Nun möchte seine auf die Vermittlung historischer Stoffe spezialisierte Firma die Rastatter Nachkriegsprozesse generell zum Thema einer Arte/SWR-Dokumentation machen. Mit der Idee sei man bei der SWR-Redaktion auf Interesse gestoßen, berichtet Kunkel, der sich mit einem entsprechend ausgearbeiteten Konzept auch bei der Filmförderung Baden-Württemberg um finanzielle Unterstützung bewerben möchte. Eine Zusage von Sender und Filmförderung vorausgesetzt, könnte die Produktion 2019 beginnen. Bei den Rastatter Prozessen handelt es sich um rund 20 große Strafverfahren mit mehr als 2000 Angeklagten in der französischen Besatzungszone. Sie fanden im Ahnensaal des Rastatter Schlosses von 1946 bis 1954 statt. Neben langjährigen Haftstrafen gab es auch Todesurteile, die alle vollstreckt wurden. Bedeutend ist das Thema nicht nur für den deutschen Südwesten, die juristische Aufarbeitung der NS-Zeit ist auch Teil der deutsch-französischen Geschichte, findet Jörg Kunkel. Auf Arte würde die Dokumentation auch in französischer Sprache im Nachbarland zu sehen sein. Jörg Kunkel legt auf eine optisch ansprechende und publikumsnah erzählte Umsetzung des spannenden Stoffs wert: "Von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen hat fast jeder schon gehört, aber wer kennt die Rastatter Prozesse?" Deshalb ist ihm auch die Zusammenarbeit mit Zeitzeugen wichtig, die natürlich alle in fortgeschrittenem Alter sind. Umso wichtiger sei es, sie noch zu Wort kommen zu lassen. Im Zuge der Recherchen hat sich die Produktionsfirma schon mit Kreisarchivar Martin Walter in Verbindung gesetzt. Das Rastatter Kreisarchiv hütet unter anderem den Nachlass von Helga Stödter, die an den Prozessen als Pflichtverteidigerin mitwirkte. Auch das eben erschienene Buch der Hügelsheimer Autorin Eva-Maria Eberle "Tribunal Général" liegt den Hamburgern bereits vor. Mit den Prozessen änderte sich auch das Leben in Rastatt. Wer kann sich erinnern? Wer hat vielleicht selbst an einem der Prozesstage auf der Zuschauerbank gesessen? Wer kannte vielleicht einen Zulieferer? Oder einen der Journalisten, die über die Verfahren berichteten? Wer hat Unterlagen, die diese damals vielbeachteten Prozesse dokumentieren? Wer hat noch Filmaufnahmen oder Fotos? Hat jemand sogar private Filmaufnahmen oder Fotos gemacht? Wer kann etwas zu dieser Zeit erzählen? Kunkel freut sich über große und kleine Geschichten: (040) 769969750, E-Mail: info@ moving-story.productions.

