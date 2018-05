Jakobskreuzkraut für Tiere schädlich

(red) - Die Kreuzkräuter haben sich in den vergangenen Jahren stark auf den landwirtschaftlichen Flächen und an den Straßenrändern ausgebreitet. In unserer Region betrifft das vor allem das Jakobskreuzkraut, eine heimische Pflanze, die zwar eine wertvolle Nahrungsquelle für viele Insekten ist, aber durch das vermehrte Auftreten in Wiesen und Weiden wegen seiner giftigen Inhaltsstoffe Probleme bereitet. Wie das Landratsamt Rastatt erläutert, sind diese Stoffe für Pferde, Rinder und kleine Wiederkäuer gesundheitsschädlich, so dass der Aufwuchs der Flächen unter Umständen nicht mehr als Futter genutzt werden kann. Daher ist es wichtig, die Verbreitung von Kreuzkraut in landwirtschaftlich genutzten Flächen zu unterbinden.

Wie die Pressestelle der Behörde weiter mitteilt, informiert das Landwirtschaftsamt seit Jahren insbesondere die Tierhalter und Kommunen regelmäßig über dieses Thema und weist in diesem Zusammenhang nochmals auf das Infoblatt zum Umgang mit Jakobskreuzkraut hin. Darin sei alles Wichtige von der Erkennung, über die Bekämpfung und Beseitigung bis zu den Verwechslungsmöglichkeiten der Pflanze zusammengefasst, heißt es in der Mitteilung. Es enthält ebenfalls Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung und eine Liste der Deponien, bei denen Kreuzkrautmaterial abgegeben werden kann.

Weitere Informationen: Landratsamt Rastatt, Landwirtschaftsamt, (07222) 3814551, E-Mail an amt35@landkreis-rastatt.de.

www.rastatt.landwirtschaft-bw.de (Rubrik "Aktuelles").