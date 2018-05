470 000 Euro für mehr Sicherheit

Rastatt (dm) - Nach dem Amoklauf an der Realschule Winnenden im Jahr 2009 war das Thema Sicherheit auch im Rastatter Kreis-Ausschuss für Schulen und Kultur ein großes Thema. Bis 2012 beschäftigte sich das Gremium damit, um durch künftige bauliche Maßnahmen und zusätzliche Ausstattung die Sicherheit an den kreiseigenen Schulen zu verbessern, ausreichend Schutz zu bieten und Problem- beziehungsweise Gewaltlagen möglichst effektiv entgegenzuwirken. Inzwischen sind alle Maßnahmen umgesetzt - insgesamt 470000 Euro sind dafür investiert worden; jüngst nun wurde dem Gremium der Abschlussbericht präsentiert. Größter Posten war demnach die Einrichtung einer dezentralen Amok-Alarmierung an allen 15 kreiseigenen Schulen für allein rund 355000 Euro. Die flächendeckende Einrichtung zog sich bis ins vergangene Jahr hin und geht auf einen Wunsch zurück, der aus der Mitte der Schulleiter geäußert worden war. Möglich gemacht wurde damit, dass im Notfall aus den Unterrichtsräumen heraus per an einer Wand installiertem Funkauslöser Alarm geschlagen werden kann - dieser wird dann in alle Räume verbreitet. Die Anlagen werden nun jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Was wurde darüber hinaus gemacht? Die Türen zum Klassenzimmer können seither per Schließzylinder mit Knauf auf der Rauminnenseite bei einer Amoklage auch durch Schüler jederzeit von innen ver- und entriegelt werden. Schulleiter wurden mit Pager ausgestattet, ein Rufempfänger, der gegenüber Handys eine höhere Empfangsleistung auch bei einem Zusammenbruch des Funknetzes hat und mit dem zentral und schnell Nachrichten abgesetzt werden können. Informationen, Kontaktdaten, Orientierungsmöglichkeiten und Verhaltensregeln in Notfallsituationen wurden in allen Klassenzimmern angebracht. Darüber hinaus ist der Eintritt in die Pestalozzi-Schule Rastatt, Rheintalschule Bühl und Handelslehranstalt Rastatt auf einen Gebäudezugang beschränkt - dies soll eine physische und psychische Hemmschwelle für Täter sein. Andere Schulen haben sich dafür entschieden, weitere Eingänge vorzuhalten. Gerade bei großflächig angelegten Schulen, so die Landkreisverwaltung, wäre die Reduzierung auf einen Eingang mit Behinderung des Schulbetriebs verbunden. In der Rheintalschule Bühl gibt es zudem Einschränkungen der Zugangszeiten. Die Schulleitungen haben mit Unterstützung der Landkreisverwaltung als Schulträger Krisenpläne erstellt, die jährlich aktualisiert werden und auch der Polizei vorliegen. Prävention auch im pädagogischen Sinne ist zudem ein wichtiger Aspekt. Übungen einer Amok-Lage werden - anders als Brandschutz-Räumungsübungen - auf Anraten der Polizei nicht ausgeführt. An allen Schulen finden zudem jährlich Sicherheitsbegehungen statt.

