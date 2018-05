Großbaustelle am Hochwasserdamm

Elchesheim-Illingen/Au am Rhein - In vier Wochen werden Radfahrer und Spaziergänger auf dem Hochwasserdamm zwischen Elchesheim-Illingen und Au am Rhein auf eine Großbaustelle stoßen. Diese Annahme ergibt sich aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums, mit der für Ende Juni der Beginn der Dammertüchtigung angekündigt wurde. Gleichzeitig sollen die Arbeiten auf einem weiteren Abschnitt an der Murg bei Steinmauern starten, wo neben der Hoffelderbrücke schon ein Materiallager angelegt wurde. Die Maßnahmen sollen bis zum nächsten Frühjahr dauern. Danach werden andere Bereiche in Angriff genommen.

Südlich und nördlich des Schöpfwerks von Elchesheim-Illingen, das an der Gemarkungsgrenze zu Au am Rhein direkt am Deich steht, bekommt man bereits eine leise Ahnung davon, wie gravierend sich das Landschaftsbild durch die Dammsanierung verändern wird. Auf der Landseite wurde im vergangenen Winter schon ein breiter Randstreifen abgeholzt.

Es musste Platz für den Umbau der Böschung, die flacher wird, und für eine vier Meter breite Berme mit dem sogenannten Verteidigungsweg geschaffen werden. Diese Zufahrtsmöglichkeit wird im Fall des Falles zur Sicherung des Damms benötigt. An diese Vorbauten wird sich ein zehn Meter breiter Streifen anschließen, auf dem in der Zukunft keine Bäume mehr wachsen dürfen. Denn Wurzeln könnten die Stabilität des Deichs unterhöhlen.

Nach Abschluss der kompletten Sanierung wird es entlang der 14 Kilometer langen Gesamtstrecke zwischen Neuburgweier und Steinmauern vermutlich überall am Damm so aussehen, wie an der Gemarkungsgrenze von Elchesheim-Illingen und Au am Rhein. Zudem will man auf längere Sicht auch auf der Rheinseite eine ähnlich breite baumfreie Zone herstellen.

Wie in Gemeinderatssitzungen in den betroffenen Kommunen von Vertretern des RP zu hören war, will man die Bäume auf der Wasserseite aber nicht gleich im Zuge der Bauarbeiten beseitigen. Sie könnten sukzessive entsprechend den forstwirtschaftlichen Zyklen gefällt werden, hieß es. Eines Tages dürfte somit rechts und links des Damms alles kahl sein. Radler und Spaziergänger werden kein Blätterrauschen mehr spüren und keinen Schatten.

Eine Umgewöhnung verlangen schon die Bauarbeiten. Die betroffenen Dammabschnitte werden gesperrt. Für die Radwege werden Umleitungen ausgeschildert. Das gilt auch für den Pamina-Radweg und den Rheinradweg, die in diesen Bereichen identisch sind.