Amphetamin geht in die Schweiz

Appenweier

Dealer festgenommen Appenweier (red) - Fahndungserfolg für die Polizei: Am vergangenen Freitag sind in Appenweier zwei mutmaßliche Dealer festgenommen worden. Die Beamten konnten mehr als vier Kilogramm Marihuana und synthetische Drogen sicherstellen (Foto: Polizei Offenburg).

Wiesbaden

Erneut mehr Drogendelikte Wiesbaden (dpa) - "Tatort Internet": Das Netz ersetzt beim Drogenhandel immer häufiger finstere Ecken, in denen Dealer herumlungern. Auch neue künstliche Drogen sind leicht zu bekommen. Die meisten Delikte werden allerdings bei einer altbekannten Droge gezählt (Foto: dpa).