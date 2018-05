Ein Obstbaum namens tête-à-tête

und Sebastian Linkenheil

Rastatt - Das 13. internationale Straßentheaterfestival tête-à-tête ist eröffnet. Ein ganz besonderes unter den besonderen soll es werden, wie Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch gestern Abend beim Start in der Badner Halle betonte, denn: Das Kulturspektakel wird 25. Das erste tête-à-tête war am 28. Mai 1993, also fast auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, eröffnet worden. Deutschlands größtes Straßentheaterfestival ist daraus geworden.

"25 bewegte und bewegende Jahre" seien das gewesen. "Viele Akteure haben hier Großartiges geleistet" - angefangen bei Charlie Bick, dem ersten und langjährigen künstlerischen Leiter des tête-à-tête, der nach einer Idee des damaligen OB Klaus-Eckhard Walker "ein stabiles, ein charakteristisches und unvergleichliches Festivalfundament" kreiert habe, über die vielen Helfer, Mitarbeiter und Organisatoren bis hin zu Sponsoren und Kooperationspartnern. Sie haben, so Pütsch, "ein hochklassiges Festival" geschaffen, "auf das wir aus gutem Grund stolz sein dürfen." Das Konzept, Menschen aus allen Schichten und Altersgruppen einen unkomplizierten, direkten Zugang zur Kultur zu ermöglichen, sei aufgegangen.

Auch den neuen Leiterinnen Kathrin Bahr und Julia von Wild, die 2016 "mit mutigen Schritten" an die Festivalgestaltung gegangen seien, attestierte der OB, "gigantische Arbeit" geleistet zu haben. Diese selbst verglichen das tête-à-tête mit einem ausgewachsenen Obstbaum, der in voller Blüte steht. Gepflanzt haben ihn andere - "und die haben einen verdammt guten Job gemacht", wie Bahr unter Applaus des Publikums in der ausverkauften Badner Halle betonte. So tief sei der Baum in Rastatt verwurzelt, dass es schon eines gewaltigen Sturms bedürfe, um ihn zum Wanken zu bringen. "Und doch braucht dieser Baum Pflege", schlugen die Festivalmacherinnen die Verbindung in Gegenwart und Zukunft. Sie haben nun die Verantwortung übernommen - und wollen die Weichen dafür stellen, dass das tête-à-tête auch in weiteren 25 Jahren noch der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Rastatter, ein Magnet in der Region und eine europäische Plattform für innovatives Straßentheater und modernen Zirkus bleibt. Dafür brauche das Festival auch Erneuerung. Um dessen kulturelle Relevanz zu wahren, benötige man junge Menschen im Publikum und als Künstler. Ein Dank ging zudem an die Stadt Rastatt, die den Mut hatte, zu sagen, "wir wollen hier diese bunten Gestalten, die für ein paar Tage die Stadt auf den Kopf stellen."

Rastatt, so hatte es OB Pütsch zuvor formuliert, sei dadurch zu einer "einzigartigen und unvergleichlichen Theaterbühne geworden." Auf dieser "tobten" sich beim Eröffnungs-Tusch, der den Programmreigen startete, bei dem sich bis zum Sonntagabend weitere rund 260 Einzelshows von 46 Gruppen entfalten, gleich eine ganze Reihe an Akteuren aus. Durch den Abend führte Barada Street; das britisch-kirgisische Duo kombiniert mit feinem schrägen Humor Akrobatik und Livemusik, Slapstick und Situationskomik - da wird dann schon auch mal ein Besucher aus dem Publikum auf Füßen balanciert. Beinahe tänzerisch zu Musik choreographierte Jonglage mit Bällen und Keulen bestimmt den eleganten Auftritt von Spot the Drop. Skurril witzig: Anita Bertolami, die, das Hinterteil dem Publikum zugewandt, eine Figur zum Leben erweckt, die sofort das Herz des Publikums gewinnt - und es zum Lachen bringt. Kraftpakete beschließen den ersten Akt dieses Eröffnungstuschs: Quatour Stomp aus Kanada entfachen ein perfekt durchgestyltes wildes Jonglage-Treiben, Sur Mesure aus Belgien, teils Akrobaten, teils Musiker, beeindrucken mit Elementen des modernen Zirkus. Nach der Pause turnt Shiva Grings aus Deutschland als pittoresk gewandeter Clochard durch die Stuhlreihen. Weder Handtaschen noch Brillen sind vor ihm sicher. Dennoch gibt's großzügige Applaus-Spenden. Um die müssen seine Landsleute Siegfried & Joy nicht lange betteln. Ihre komisch-glamourösen Zaubertricks gelingen dank magischer Unterstützung aus der ersten Publikumsreihe wie aus dem Effeff - mit manch unerwarteter Wendung.

Wer die Künstler gestern Abend verpasst hat: Alle sind im Laufe des Festivals, dessen Tagesprogramm heute um 15 Uhr beginnt, nochmals zu erleben. Donnerstag bis Sonntag startet das tête-à-tête jeweils um 14 Uhr.