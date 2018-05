Name mit passender Bedeutung

So heißt die Straße an der Westseite. Es kann vermutet werden, dass sie mit Blick auf die Bildungsanstalt und den gegenüber befindlichen Spielplatz einst wohlüberlegt nach Johann Heinrich Pestalozzi benannt worden ist. Der am 12. Januar 1746 in Zürich geborene und am 17. Februar 1827 verstorbene Schweizer gilt als früher Reformpädagoge.

Wie in einschlägigen Publikationen nachzulesen ist, propagierte er in der Erziehung und Bildung von Heranwachsenden die harmonische Verknüpfung von Herz, Kopf und Hand. Kinder sollten sittlich und moralisch gerüstet, ihre geistigen Talente sollten bestärkt, handwerkliche Fähigkeiten gefördert werden. Heutzutage würde man es "ganzheitlichen Ansatz" nennen.

Für Kommunen hatte der Menschenfreund, der nach enttäuschenden Erfahrungen mit dem Adel Sympathien für die Französische Revolution hegte, auch einiges übrig. Er bezeichnete sich als republikanisch gesinnt, aber nicht "für große Nationen". Er sei stattdessen ein "Republikaner für kleine, edelmütig republikanisch organisierte Stadt- und Landgemeinden".

Ergo könnte mit dem Gemeindeprojekt in Au am Rhein zusammenfinden was anscheinend zusammengehört und passend einfach ausgedrückt werden: mit der Adressierung "Kindergarten Pestalozzistraße". Ein schöner Name, der auch Herz und Verstand der kleinen Dorfeinwohner erreicht, lässt sich immer noch draufkleben. Helmut Heck