Jubiläumsfestival mit Knalleffekt

und Sebastian Linkenheil

Rastatt - Das Schloss zitterte und bebte, aber es hielt stand. Mit dem im Vorfeld versprochenen "Wumms" ließ es die Gruppe Les Commandos Percu beim explosiven Jubiläums-Special anlässlich 25 Jahre tête-à-tête im Ehrenhof der Barockresidenz, die wohl noch nie Vergleichbares gesehen hatte, am Mittwochabend krachen. Dem Publikumsmagnet - an die 1900 Zuschauer verfolgten die Show - folgte am gestrigen Feiertag der Massenandrang aufs Tagesprogramm. Das Festival läuft auf Hochtouren.

Es zeigt sich erneut vielfältig und bunt, laut und leise, fantasie- und humorvoll, artistisch und poetisch. Und ironischer als am Mittwochabend geht es wohl auch nicht: "Silence" - also "Ruhe" hatten Les Commandos Percu ihren Schlosshofknaller überschrieben. Nein: Zu den eher meditativen Inszenierungen im barocken Ehrenhof früherer tête-à-têtes war dieser erste klangstarke Höhepunkt des Festivals 2018 ein deutlicher Kontrast. Und eine gigantische Reverenz an das Festivaljubiläum, gefördert vom Institut français und vom französischen Ministerium für Kultur.

Die in spektakuläre pyrotechnische Effekte verliebte Percussion-Truppe aus Südfrankreich tritt auf verschiedenen Kontinenten auf, "Silence!" aber hatte in Rastatt seine Deutschlandpremiere - und scheint doch wie für den nächtlichen Schlosshof gemacht. Archaische Wucht in mitreißenden Rhythmen, dazu ein kaskadenartiger Funkenregen, der sich über die gut 45-minütige Show hinweg immer mehr steigert. Ein Berg aus Metall im Zentrum des Ganzen, der von innen zu glühen scheint, entlädt sich in einer vulkanischen Eruption samt leuchtendem Lavastrom. Perfekt synchron zur Musik zerreißen Blitze den Nachthimmel, vor die Schlossfassade zaubert die Truppe immer neue Vorhänge aus Licht, Feuer und Rauch in Gelb, Rot und Violett. Und wenn die Zeugen des Spektakels glauben: Das war jetzt der Höhepunkt, jetzt geht nichts mehr - dann setzen Les Commandos Percu doch noch eins drauf. Bis nach dem Abschlussknaller dann doch für ein paar Sekunden "Silence" eintritt - und dann der tosende Applaus aufbrandet.

Der Klang immer wieder anschwellender Beifallsstürme prägte auch gestern den "Sound" des tête-à-tête mit seinen inzwischen wohlbekannten, aber auch neuen Bildern: Aufführungen, die die Grenze zwischen Künstler und Publikum sprengen, Besucher, die auf Kisten, Leitern, Bäume klettern, ein findiger Straßentheaterfan, der per spezieller Spiegelkonstruktion über die Massen hinweg blicken kann, die Terrassen hinter der Pagodenburg, die den Murgpark zum Auditorium machen, die Franz-Brauerei, die mit ihrem industriellen Charme als neue Straßentheaterkulisse entdeckt wird, zauberhafte Begegnungen zwischen Mensch und Kreatur. Dass sich das Spektakel an insgesamt 24 Spielorten in der Stadt abspielt, darunter der weitläufige Schlosspark, wo auch viele Kinder unterwegs sind, hilft, das Treiben zu entzerren und Druck vom Zentrum auf dem Marktplatz zu nehmen, wo viele zeitig Platz vor den Bühnen nehmen, um sich gute Sicht auf die dargebotene Kunst zu garantieren.

Sogar das angedrohte Unwetter am frühen Nachmittag bleibt aus, und die Wolken machen Platz für die sommerlich gleißende Sonne. Kathrin Bahr, zusammen mit Julia von Wild künstlerische Leiterin des tête-à-tête, zog am frühen Abend denn auch eine positive Bilanz der ersten Tage. Ihr Konzept scheint aufzugehen. Und dass die nicht zum ersten Mal in Rastatt gastierende Gruppe Les Goulus, die heute im New Britain Park Deutschlandpremiere ihres neuen Stücks feiert, gestern Nachmittag spontan und unangekündigt am Paradeplatz eine ihrer Erfolgshows nochmals gespielt hat, sagt viel über den Geist des tête-à-tête aus. Heute wird das Straßentheaterfestival um 14 Uhr fortgesetzt.

