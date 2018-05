Große Suchaktion am Ottersdorfer Baggersee

(red) - Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Ottersdorfer Baggersee: Am Dienstagabend startete dort eine bislang ergebnislose Suchaktion. Gegen 17.30 Uhr war die Polizei darüber informiert worden, dass seit Sonntag Handtuch und T-Shirt eines unbekannten Schwimmers am Ufer des Sees liegen, sich jedoch keine Person oder Fahrzeuge in der Nähe aufhielten. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Sonntag dort schwimmend und an jenem Platz liegend gesehen wurde. Mehrere Augenzeugen hatten ihn im See beobachtet. Unklar ist, ob er das Wasser verlassen hat.

Der bis zu acht Meter tiefe See wurde daraufhin am Dienstagabend mit Einsatztauchern der DLRG, Motorrettungsbooten, Rettungsschwimmern sowie mit Sonargeräten des DLRG-Bezirks Karlsruhe sowie der Ortsgruppe Bühl/ Bühlertal abgesucht. Mit 24 Einsatzkräften, acht Fahrzeugen und fünf Motorrettungsbooten war die Rettungsgesellschaft vor Ort. Die Polizei unterstützte die Maßnahmen aus der Luft mit einem Hubschrauber. Die Suche wurde nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr abgebrochen. Das Polizeipräsidium Offenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwoch suchten Polizisten umliegende Feldwege nach führerlosen Fahrzeugen ab.

Der Schwimmer wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und mit braunen Haaren beschrieben. Das am Ufer gefundene Handtuch war roséfarben, das T-Shirt schwarz. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, oder der Vermisste selbst, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter (07222) 7610 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die DLRG darauf hin, dass beim Ertrinken von Personen schnelle Hilfe dringend geboten ist und mit einem Notruf und der Alarmierung von Rettungskräften nicht gewartet werden sollte. Selbst beim bloßen Verdacht sollte mit dem Notruf nicht gezögert werden.