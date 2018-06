"Sehe keine Perspektive mehr"

Kuppenheim - Seit mehr als 50 Jahren besteht das Haushalts- und Eisenwarenfachgeschäft Kastner in Kuppenheim, jetzt steht es vor dem "Aus": Inhaberin Maritta Kastner-Durm schmeißt den Bettel hin und schließt den Laden zum 31. Juli - "aus wirtschaftlichen Gründen". Gerne hätte die 61-Jährige das Geschäft noch bis zu ihrer Rente weitergeführt, doch dies sei nicht mehr möglich, nachdem alle Bemühungen, den Umsatz zu steigern, nicht gefruchtet haben. "Ich sehe keine Perspektive mehr", sagt sie - und bei diesen Worten schwingt eine gehörige Portion Traurigkeit mit.

Bitter ist das auch für ihre 84-jährige Mutter Gertrud Kastner, die zusammen mit ihrem Mann Konrad in harter Arbeit und mit großem Engagement das Familienunternehmen aufgebaut hat und auch heute noch gerne im Laden aushilft. 1963 hatte der Blechnerei- und Installateurmeister Konrad Kastner in der Friedrichstraße 81a einen Handwerksbetrieb gegründet und 1964 den Laden eröffnet. Zunächst verkaufte das Unternehmer-Paar Eisenwaren, Werkzeuge, Öfen und Herde. Später wurde das Sortiment um Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen, Gartengeräte und Fahrräder erweitert. Und auch Spielzeug, Haushaltsartikel, Porzellan sowie Geschirr und Geschenkartikel kamen hinzu. Aus dem angemieteten Domizil verlegte das Ehepaar dann 1969 das Geschäft in die Wilhelmstraße 2 und damit in "eine bessere Lage".

Ursprünglich stand dort ein altes Bauernhaus, erzählt Gertrud Kastner, die Familie konnte das Anwesen erwerben und errichtete an der Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Es folgten viele Jahre der Arbeitsteilung: Während Konrad Kastner seine Werkstatt betrieb und im Kundendienst Ölofen und Waschmaschinen reparierte, führte Gertrud Kastner das Geschäft und kümmerte sich zudem um die drei gemeinsamen Kinder. "Wir sind quasi im Laden aufgewachsen," bestätigt Maritta Kastner-Durm, die das Geschäft von der Pieke auf kennt und dieses im Jahr 2000 übernahm.

Das Sortiment in einem Laden dieser Größenordnung ist so breit gestreut, wie man es heute nur noch selten in der Region findet - von den großen Einkaufsmärkten einmal abgesehen. Es reicht von Schrauben und feinem Geschirr über Geschenkartikel bis hin zu Glückwunsch- und Trauerkarten. Und natürlich gibt es viele nützliche Teile für den Handwerkerbedarf - selbst Silikonpaste ist bei den Kastners zu finden. Die Fahrräder indes sind schon lange aus dem Warenangebot verschwunden, da sich Klaus Kastner, ein Sohn des Unternehmerehepaars in dieser Branche selbstständig gemacht hat (Radhaus Kastner). Im Jahr 2008 erkrankte Konrad Kastner. Seine Frau pflegte ihn in den nachfolgenden Jahren aufopferungsvoll zu Hause bis zu seinem Tod im Jahr 2016.

In früheren Zeiten - damals gab es das EKZ in Oberndorf noch nicht - wurden in einem Ausstellungsraum über dem Laden sogar Einbauküchen angeboten, blickt Gertrud Kastner etwas wehmütig zurück. "Die waren damals im Kommen." Auch Sonnenschirme, Gartenmöbel - und selbst Schallplatten - gab es mal in dem Kuppenheimer Geschäft. Feines Porzellan sowie Geschirr namhafter Marken wird bis heute geführt. "Früher haben die Leute noch Sachen gebraucht, um ihren Haushalt aufzufrischen, etwa mit einem Schnellkochtopf oder einer Brotschneidemaschine", weiß die Seniorin. Oder man habe angefangen, ein hochwertiges Kaffee- und Speiseservice zu sammeln und sich nach und nach dann alle Teile zugelegt. Heute sei die Zeit schnelllebiger geworden, es werde öfter mal etwas Neues und Günstiges angeschafft. Waren, die langlebig sind und Qualität haben, würden im Trend der Zeit offenbar nicht mehr so geschätzt, vermutet Maritta Kastner-Durm. Auf Qualität legt das Haushaltswarengeschäft indes großen Wert. Auch habe man stets versucht, das Sortiment an die Nachfrage und die Gegebenheiten anzupassen, sagt die 61-Jährige. So wurden eine Lotto-Annahmestelle, ein Paketshop und eine Reinigungsannahmestelle eingerichtet - nicht zuletzt auch, um mehr Kunden in den Laden zu locken. Die Provision für diese Dienstleistungen könne jedoch die Umsatzverluste nicht auffangen.

Die Entscheidung, das Geschäft zu schließen, hat sich Maritta Kastner-Durm gleichwohl nicht leichtgemacht und sich zuvor bei Fachverbänden informiert, womit man das Sortiment verbessern und damit das Geschäft retten könnte. Leider hätten auch die Fachleute keine rettenden Vorschläge gehabt, berichtet Maritta Kastner-Durm. Bis vor kurzem waren noch zwei Angestellte tätig, eine davon hat bereits eine neue Stelle gefunden. Auch Maritta Kastner-Durm, eine ausgebildete Versicherungsfachwirtin, muss sich nun für die nächsten Jahre noch einen Job suchen, wie sie bekennt. Was aus den Geschäftsräumen wird, ist ungewiss: "Wir haben noch keine Pläne dafür."