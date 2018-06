Einige Vierbeiner sorgen für kuriose Szenen

Nahmen 2017 noch insgesamt 49 Herrchen mit ihren Hunden teil, waren es in diesem Jahr weniger als die Hälfte: 21. Trotzdem war der Vorsitzende Harry Schmitt mit dem gesamten Event zufrieden. "Es verlief alles reibungslos und ohne jegliche Komplikationen", bestätigte er. Aufgrund der Wettervorhersage mit erneuter Hitze und anschließendem Gewitterrisiko sei das Teilnehmerfeld in diesem Jahr so gering gewesen, vermutete er. Hinzu käme noch, dass das Rennen dieses Mal in den Ferien stattfand und in Durmersheim zur selben Zeit eine Rassenhundeausstellung war.

Nichtsdestotrotz verlief alles wie gewünscht. Dies kannte Schmitt aus dem vergangenen Jahr noch anders. Damals musste aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und Temperaturen über 30 Grad der zweite Durchgang abgesagt werden, weil es sowohl für die Hunde, als auch für die Herrchen damals zu heiß gewesen sei. Am Donnerstag durften die Vierbeiner aber wieder wie gewohnt zweimal an den Start. Dort war zu erkennen, dass es einige unterschiedliche Taktiken gab, um den Hund so schnell wie möglich über die Ziellinie zu lotsen. Manche Besitzer rannten voraus und riefen lauthals den Namen ihres Vierbeiners, um ihn zu locken, andere gestikulierten hinter der Ziellinie mit Leckerlis oder Spielzeug.

Obwohl es den meisten Hundeliebhabern um den Spaß ging, sorgte die Turnierleitung für faire und genaue Wettbewerbsbedingungen. Zum einen wurden die 21 Hunde in verschiedene Größenklassen (Klein: unter 30 Zentimeter Schulterhöhe, Mittel: zwischen 30 und 50 Zentimeter, Groß: über 50 Zentimeter) eingeteilt, zum anderen wurde die Zeit mit gleich zwei parallel geschalteten Stoppuhren gemessen, und anschließend den Mittelwert beider als Ergebnis notiert.

Auch dieses Jahr gab es auf der rund 55 Meter langen Strecke wieder einige kuriose Szenen zu begutachten, die für Lacher sorgten. Denn nicht immer gehorchten die Schützlinge ihren Besitzern aufs Wort. Der eine oder andere verfehlte die Ziellinie, mancher startete zu früh oder rannte aufgrund der Ablenkungen erst gar nicht los. Böse nahm es den Vierbeinern keiner. Am Ende galt für die Meisten sowieso nur das Motto: Dabei sein ist alles.

Nach unterhaltsamen Läufen wertete die Turnierleitung die Ergebnisse aus. Bei den Kleinsten gewann wie im Vorjahr Ilona Wiesler mit ihrem "Luca", Zweite wurde Sandra Fütterer mit "Picasso", und Bronze holte sich Nadine Wunsch mit "Micky". Daniel Brunnert holte sich in der Mittel-Klasse mit seinem Vierbeiner "Simon" den ersten Platz, auf Rang zwei landete Michaela Helber mit "Lucky" und Dritter wurde Heidi Altmann mit "Bailey". Bei den großen Hunden triumphierte erneut Ilona Wiesler mit "Thora", Silber gewann Gerhard Hollstein mit "Sheila" und Dritter wurde Pertra Bertsch mit "Diego".