Junge Generation soll Austausch fortsetzen

Initiiert worden war die Patenschaft Rastatts mit der donauschwäbischen Siedlung Entre Rios vom Rastatter Altstadtrat Heinrich Juhn. Er gestaltete den Aufbau der Patenschaft maßgeblich mit und organisierte zahlreiche Bürgerreisen nach Entre Rios.

Pütsch sprach von einer Herzenssache Juhns, den Rastattern die Kultur in Entre Rios näher zu bringen. Dass der Austausch auch in umgekehrte Richtung hervorragend klappt, zeigte die Anwesenheit von rund 30 Donauschwaben aus Brasilien beim gestrigen Festakt. Heinrich Juhn, mittlerweile 85 Jahre alt, plant auch in diesem Jahr wieder eine Bürgerreise in den Süden Brasiliens.

Jorge Karl, Präsident der Cooperativa Agrária Agroindustrial, unterzeichnete gemeinsam mit dem Rastatter OB eine Urkunde, mit der beide Seiten die vor 30 Jahren begonnene Partnerschaft hervorheben.

Rund 550 donauschwäbische Familien hatten sich infolge der Nachkriegswirren Anfang der 1950er Jahre im brasilianischen Distrikt Entre Rios angesiedelt. Wirtschaftlicher und kultureller Träger dieser donauschwäbischen Siedlung ist die Genossenschaft Cooperativa Agrária Agroindustrial, die 1951, gleich nach Ankunft der Siedler, gegründet wurde.

Auch heute noch werden die Kinder in der rund 14000 Einwohner zählenden und aus fünf Gemeinden bestehenden Siedlung im Kindergarten und in der Schule in Deutsch unterrichtet.

"Die Sprache ist wichtig, um einen Austausch aktiv leben zu können", verdeutlichte Jorge Karl und ermutigte die junge Generation, die Partnerschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortzuführen. So wie Heinrich Juhn, der stark an der Vermittlung von Kultur und Geschichte der Donauschwaben interessiert ist. Sein Ziel ist es, die freundschaftlichen und familiären Kontakte der Donauschwaben in Rastatt mit der donauschwäbischen Volksgruppe in Entre Rios aufrecht zu halten.

Sichtbares Zeichen in Rastatt ist unter anderem der Förderverein Kinderhilfe Entre Rios. Der gemeinnützige Verein entstand als Teil der Bürgervereinigung Rastatt-Rheinau.

Bis heute organisierte Juhn mehr als 20 Brasilienreisen und ermöglichte es vielen Rastattern, ihre Patenstadt, die Region und die herzliche Gastfreundschaft der Brasilianer kennenzulernen. Diese war auch beim gestrigen Festakt zu spüren, der vom Geigen-Duo Stefan Jepp und Boris Horn musikalisch umrahmt und mit einem gemeinsamen Mittagessen vor Schloss Favorite beschlossen wurde.