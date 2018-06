Leidenschaftliche Grenzgänger Von Daniel Melcher Rastatt - Mit der opulenten abendlichen Platzinszenierung "Crossing Lines" und zwei weiteren unerschütterlich sonnenbeschienenen Festivaltagen hat das 25-Jahr-Jubiläums-tête-à-tête am Wochenende nochmals Höhepunkte erlebt. Mit einem Abschluss-Tusch in der Badner Halle ist das internationale Straßentheaterfestival gestern Abend zu Ende gegangen. Zuvor jedoch hat es nochmals seine Magie entfaltet. Von faszinierenden Dinosauriern über skurrile Zirkusgestalten und akrobatische Tänzer bis hin zum Wunderheiler verwandelten die Akteure die Rastatter Innenstadt zu einem bunten Kaleidoskop modernen Straßentheaters. Die 13. Auflage des Festivals wandelte dabei erneut im Glück: Der Wettergott hat sich über fünf Tage zum tête-à-tête bekannt und das sonnige Kulturspektakel entgegen jeder Vorhersage von sämtlichen Unbilden verschont. Bereits in die Zukunft blicken ließ derweil das "Power-of-Diversity"-Projekt mit seiner Inszenierung "Crossing Lines" am Samstagabend auf dem Kulturplatz. Auf zweierlei Art: Zum einen agierten ausnahmslos junge Tänzer, Sänger, Rapper und Darsteller aus zehn europäischen Ländern (darunter zehn aus Rastatt), die neue Tanz- und Ausdrucksformen ins Theater integrieren. Zum anderen stellen sie in der von ihnen mitentwickelten Show die Frage, wie wir auf dieser Welt miteinander leben wollen und wie es uns selbst dabei geht. Ausgangspunkt ist die Welt nach einer Katastrophe, zwei gesellschaftliche Strukturen entwickeln sich, die eine autoritär, die andere gemeinschaftlich. Wer Vorkenntnisse hatte, war im Vorteil: Die Geschichte wird nicht auserzählt, Strukturen comichaft angerissen. Dabei werden unter der Regie von Sigrun Fritsch beeindruckende Bilder geschaffen, legen sich die jungen Akteure leidenschaftlich ins Zeug, es ist fürwahr grenzüberschreitendes (Tanz-)Theater mit viel Energie, das da geboten wird. Bewegung, auch im Publikum, ist Programm: Die klassische Trennung wird aufgehoben. Auf blau schimmernden Podesten bewegen sich die Darsteller durch die Reihen, die Zuschauer müssen ihnen jedoch nicht nur Platz gewähren, sondern sich bald auch entscheiden, auf welche Seite der riesigen, den Kulturplatz beherrschenden Graffiti-Projektionswand sie sich begeben. Denn aus der großen Gruppe löst sich eine heraus, die etwas Neues wagen will - und lädt dazu ein, mit ihr hinter eben diese Wand zu kommen. Für welche Seite entscheide ich mich als Zuschauer? Oder pendle ich hin und her? Beide Gesellschaften zugleich wären nur von der Seite aus zu betrachten - von dieser Draußen-Perspektive aus verliert die aufwendige, inhaltlich schwer zugängliche Inszenierung jedoch an Wucht. Musik - treibend, rhythmisch - und die Texte auf Deutsch, Englisch und Spanisch sind derweil auf beiden Seiten dieselben, auch wenn die Inszenierung das Thema auf beiden Seiten variiert. Hoffnung und Ängste werden tänzerisch versinnbildlicht. Doch trotz der vielen Türen, die sich immer wieder öffnen und schließen - erst am Ende, nachdem ein fulminanter Regenguss auf die Darsteller niedergangen ist - und wiederum starke Bilder erzeugt-, wird die Mauer, die die rund sieben Meter hohe Projektionswand darstellt, durchlässig. Es ist der Weg der Gemeinsamkeit, Fairness und Freundschaft, den das junge Ensemble hier beschreitet. Am Ende branden Beifall und Jubel auf beiden Seiten des Kulturplatzes auf. "Crossing Lines" war zugleich eine Premiere: Zum ersten Mal nahm das tête-à-tête als Partner an einem (zu 50 Prozent) von der EU geförderten Projekt teil - weshalb möglich wurde, das Spektakel bei freiem Eintritt zu zeigen. Nach Schätzungen der Organisatoren nutzten rund 3500 Besucher die Gelegenheit. "Tolle Festivaltage, schöne Shows, Wahnsinnswetter": Die erste Bilanz der künstlerischen Leiterinnen des tête-à-tête, Kathrin Bahr und Julia von Wild, zum wiederum friedlich verlaufenen Kulturfest fiel bereits am Samstagabend äußerst positiv aus. "Wir sind begeistert von der Stimmung in der Stadt", betonte Bahr gestern. Und: "Das Publikum", so heiße es auch bei den Künstlern und Fachleuten, "ist einfach der Hammer." Der Termin für das 14. internationale Straßentheaterfestival steht im Übrigen bereits fest: 9. bis 14. Juni 2020.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Musiker seit drei Jahrzehnten Baden-Baden (co) - Die fünf smarten Jungs von BB & The Blues Shacks aus Hildesheim, die mit ihren rund 4 000 Live-Konzerten international Präsenz zeigen, stehen 2019 seit drei Jahrzehnten auf der Bühne, was man ihnen im Runden Saal des Kurhauses anmerkte (Foto: co). » Weitersagen (co) - Die fünf smarten Jungs von BB & The Blues Shacks aus Hildesheim, die mit ihren rund 4 000 Live-Konzerten international Präsenz zeigen, stehen 2019 seit drei Jahrzehnten auf der Bühne, was man ihnen im Runden Saal des Kurhauses anmerkte (Foto: co). » - Mehr