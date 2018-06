Tête-à-tête: Glückstaumel hält noch an

Rastatt - Ein wenig Wehmut lag in Rastatt zwar in der Luft. Nach fünf Tagen voller Leben und Begeisterung, nach all den lustigen, mitreißenden oder ergreifenden Momenten des tête-à-tête war gestern der Tag des Aufräumens und des Abschiednehmens. "Wir sind noch im Glückstaumel", gestand indes Julia von Wild, zusammen mit Kathrin Bahr künstlerische Leiterin des Straßentheaterfestivals. Beide sind mit dem Verlauf des tête-à-tête hochzufrieden.

Verständlicherweise noch etwas müde nahmen die Bremerinnen gestern von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch ein Riesenkompliment entgegen: "Sie beide haben etwas abgeliefert, was seinesgleichen sucht." Besonders angetan war der OB von "Silence!" im Ehrenhof: "So etwas habe ich überhaupt noch nie gesehen." Das gilt wahrscheinlich auch für alle anderen 1860 Zeugen der gigantischen Inszenierung vor der Schlossfassade. Den Staatlichen Schlössern und Gärten dankte Pütsch besonders. Sei es doch nicht selbstverständlich, an einem solch sensiblen Ort ein solches Feuerwerksspektakel veranstalten zu dürfen.

Gut verkauft waren die Abendveranstaltungen. Eine durchschnittliche Auslastung von 88 Prozent hat Organisationschefin Christina Hernold errechnet. Insgesamt gingen 7300 Tickets über den Tresen. Hinzu kommen rund 3500 Besucher bei der dank EU-Förderung fürs Publikum kostenlosen Tanz-Performance "Power of Diversity" auf dem Kulturplatz. Die Besucherzahl des kostenfreien Tagesprogramms, so Hernold, lasse sich seriös überhaupt nicht schätzen. Auf die nach früheren Festivals angegebenen 150000 will sie sich jedenfalls nicht festnageln lassen, weil sich diese Zahl aus der Addition der Schätzungen von den einzelnen Spielorten ergebe. Doch natürlich schauen sich die meisten tête-à-tête-Besucher nicht nur eine Show an. 80000 bis 90000 hält Hernold als Näherungswert für realistischer. Die finanzielle Bilanz soll erst später gezogen werden.

Bürgermeister Arne Pfirrmann ist über die Festivaltage aufgefallen, dass besonders viele Familien mit Kinderwagen unterwegs waren. Auch Jugendliche ab zwölf, 13 Jahren aufwärts hat er zahlreich im Publikum ausgemacht. Ein Zeichen dafür, dass das Konzept der Festivalverantwortlichen aufgegangen ist, durch passende Angebote gezielt junge Leute anzusprechen. Kathrin Bahr und Julia von Wild freuten sich auch über viele Jugendliche und junge Erwachsene unter den 171 ehrenamtlichen Helfern. Darunter waren neben vielen Einzelpersonen ganze Vereinsgruppen. Rund zwei Dutzend Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und teils über Vereine, teils über Betreuer mit dem tête-à-tête in Kontakt gekommen sind, arbeiteten ebenfalls mit. Hinzu kommen 35 Engagierte des Fördervereins tête-à-tête, die insbesondere den Infostand betreuten, 15 Rotkreuzler, die außer Sonnen- und Bienenstichen keine ernsteren Einsätze hatten, und 16 THW'lern.

Die Geschäftsführerin des städtischen Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen, Carola Gerbeth, lobte die hervorragende Teamleistung auch der hauptamtlichen Mitarbeiter, die viele Überstunden geleistet haben. Rastatt habe sich von seiner besten Seite gezeigt, stimmt OB Pütsch zu: "Davon profitieren auch die Wirtschaft, der Tourismus, der Einzelhandel und die Gastronomie."

Das Festival sei ferner gut beschützt gewesen, ohne dass man sich bewacht vorkam: Polizei und Sicherheitsdienst waren kaum wahrnehmbar, obwohl die Beamten in Sonderstreifen unterwegs waren. "Unsere Sicherheitsleute trugen bewusst das Helfer-T-Shirt" , erklärt Hernold. Durchfahrsperren waren als unauffällig Blumenkübel gestaltet.

Wie nach jedem tête-à-tête gab's auch wieder Lob fürs Rastatter Publikum, das in Künstlerkreisen schon lange legendär sei, wie die künstlerischen Leiterinnen berichteten. Manche Akteure reisen ganz gerührt wieder ab.

Auf Anerkennung stieß man auch bei den 70 Fachbesuchern. Schon in zwei Wochen sind die beiden Macherinnen ebenfalls wieder in Frankreich unterwegs, um Ausschau zu halten fürs tête-à-tête 2020. Es findet dann vom 9. bis 14. Juni statt.