Aufatmen am Ottersdorfer Lindensee Rastatt (dm) - Das Bade-Idyll am Ottersdorfer Lindensee ist wieder hergestellt: Nachdem Polizeitaucher gestern nochmals den See abgesucht haben, weil es dort am vergangenen Sonntag möglicherweise zu einem Unglück gekommen war, gaben sie am Nachmittag Entwarnung: Niemand liegt im Wasser. Wie berichtet, war zuletzt befürchtet worden, dass ein junger Mann - laut Beschreibungen 20 bis 25 Jahre alt - dort verunglückt ist. Er war am Sonntag sowohl im See schwimmend als auch an genau der Stelle liegend gesehen worden, wo am Dienstagnachmittag noch seine Kleidungsstücke lagen. Eine erste Suchaktion noch am Dienstagabend mit Tauchern der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) war nach Einbruch der Dunkelheit ergebnislos abgebrochen worden, auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers und die Suche nach herrenlosen Fahrzeugen brachten keine weiteren Erkenntnisse. Bis dato ist keine Vermisstenanzeige aufgegeben worden, und auch nach dem Aufruf vergangene Woche sind keine weiteren Hinweise in der Sache eingegangen. Stutzig gemacht hatte indes die Tatsache, dass das schwarze T-Shirt, das dem Mann zugeordnet wird, fein säuberlich auf dem roséfarbenen Badetuch ausgebreitet lag und noch ein Paar blaue Crocs (Kunststoffschuhe) dabeistand. Ob der Mann aus dem Wasser zurückkam, hatte niemand gesehen. Der Verdacht, dass hier doch ein Unglück geschehen war, war also Anlass genug, eine neuerliche Suchaktion zu starten, wie Rüdiger Schaupp vom Polizeipräsidium gestern vor Ort erläuterte. Nachdem am Dienstagabend hauptsächlich im Uferbereich gesucht worden war, machten sich nun Polizeitaucher aus Karlsruhe, Mannheim, Kehl, Überlingen und Friedrichshafen ab 10 Uhr daran, den See komplett und bis zum Grund abzusuchen. In Suchkorridoren aufgeteilt, gingen jeweils Taucher von drei verschiedenen Stellen aus ins Wasser - von der Lindenallee, von der gegenüberliegenden Seite, wo der junge Mann gesehen worden war, sowie von der Nordostseite des Sees aus. Per Unterwassersprecheinheit ("Tauchertelefon") hatten die in Vollmaske tauchenden Männer Kontakt zu den Basisstationen am Ufer. Gegen 14 Uhr dann Entwarnung: Keine Person zu finden. Gemeinsam mit den Erkenntnissen aus den vergangenen Suchmaßnahmen in und um den See könne nun davon ausgegangen werden, dass keine Person zu Schaden kam, erklärte das Polizeipräsidium Offenburg am Nachmittag. Die Kleidungsstücke seien demnach offenbar aus nicht bekannten Gründen zurückgelassen worden.

