Sanierung des Weierwegs soll rasch erfolgen Iffezheim (sch) - "Wie geht es im Weierweg weiter?" Einstimmig votierte das Iffezheimer Gremium für den Ausbau des Wegs parallel zum dortigen Kindergartenneubau und verschob die Baumaßnahme "Friedrichstraße" auf das kommende Jahr. Umgehend soll nun in die Detailplanungen eingestiegen werden. Daniel Ruschmann vom beauftragten Ingenieurbüro stellte die möglichen drei Gestaltungsvarianten der Straße vor. Im Zuge der Planungen zum dortigen Kindergartenneubau war auch die parallele Sanierung des Weierwegs, die dortige Ausweisung einer Einbahnstraßenregelung und die Möglichkeit von "Längsparkern" diskutiert worden. Vor dem Hintergrund der teilweise neuen Erkenntnisse brachte Bürgermeister Christian Schmid den Punkt "Sanierung Weierweg" auf die Tagesordnung, da inzwischen die Zeit dränge. Wie Ruschmann erläuterte, soll im Zuge eines ambitionierten Ausbaus bereits am 25. Juni die Ausschreibung, Mitte August die Submission und nach der Sommerpause am 10. September die Vergabe der Bauleistungen erfolgen. Der Kostenpunkt der Maßnahme liege bei rund 500000 Euro für Kanal, Straßenbau und Beleuchtung. In einer umfangreichen Diskussion handelte das Gremium dann ein ganzes Paket an baulichen Details ab. Als roter Faden zogen sich Verkehrssicherheit und -beruhigung durch die sachliche Diskussion. Einmütig entschied das Gremium, dass der dortige Grünstreifen erhalten bleiben soll, eine Bordsteinkante nicht ausgeführt werde und die Variante "Längsparker" verworfen wird. Am östlichen Ende sollen mittels Poller Schleichfahrten unterbunden werden.

